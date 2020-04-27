كورونا: وفيّات إفريقيا ترتفع لـ1423 وخشية من "كارثة" على حقوق الإنسان

دعت مفوضة الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، اليوم الإثنين، الدول، لاحترام دولة القانون رغم فيروس كورونا المستجد، عبر الحد زمنيا من التدابير الاستثنائية تفاديا "لكارثة" على حقوق الإنسان.

وأعلنت باشليه في بيان أن "المساس بالحقوق مثل حرية التعبير قد يلحق ضررا كبيرا بالجهود لاحتواء وباء كوفيد-19 وآثاره الاجتماعية-الاقتصادية الجانبية السيئة".

والأمم المتحدة قلقة خصوصا لأن التدابير والقوانين المطبقة في بعض الدول تشير إلى "خروقات غير محددة مصحوبة أحيانا بعقوبات صارمة تغذي المخاوف من استخدامها لإسكات الإعلام وتوقيف المعارضين والمنتقدين".

وأضافت: "نظرا إلى الطبيعة الاستثنائية للأزمة من الواضح أن الدول بحاجة إلى صلاحيات إضافية لمواجهتها. لكن في حال لم تحترم دولة القانون فقد تتحول الأوضاع الصحية الطارئة إلى كارثة على حقوق الإنسان ستتخطى عواقبها السلبية تفشي الوباء لفترة طويلة".

مركز فحص متنقل في فرنسا (أ ب)

وحذرت من أن "الحكومات يجب ألا تستخدم الصلاحيات الإستثنائية سلاحا لإسكات المعارضة والسيطرة على الشعوب أو حتى البقاء في السلطة".

وأكدت أن الإجراءات الاستثنائية يجب أن تكون "متناسبة وغير تمييزية ومحددة زمنيا" وأن "تخضع لرقابة برلمانية وقضائية مناسبة".

كما أشارت إلى تلقيها "معلومات" من مناطق مختلفة في العالم مفادها أن الشرطة وقوات الأمن استخدمت القوة المفرطة وأحيانا القاتلة لفرض احترام تدابير العزل وحظر التجول.

وتابعت: "غالبا ما ارتكبت هذه الانتهاكات بحق أشخاص ينتمون إلى الطبقات الفقيرة والمحرومة في المجتمع".

وأكدت: "من الواضح أن إطلاق النار على شخص خرق حظر التجول بحثا عن طعام أو إيداعه السجن وممارسة العنف بحقه غير مقبول وغير مشروع" من دون أن تذكر اسم البلد الذي حصل فيه ذلك.

وأدانت رئيسة تشيلي السابقة التي تعرضت أيضا للاعتقال، "توقيف آلاف الأشخاص في بعض الدول لخرقهم حظر التجول" واصفة هذه الخطوة ب"الخطيرة وغير المجدية" ودعت الدول إلى الإفراج عن المعتقلين الذين يمكن إطلاق سراحهم.

وفيّات إفريقيا ترتفع لـ1423

وارتفع إجمالي وفيات فيروس كورونا في بلدان القارة الإفريقية إلى 1423.

وبحسب بيانات المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، نُشرت الاثنين، فإن الساعات الـ 24 الأخيرة، شهدت تسجيل 600 إصابة جديدة بالفيروس في عموم القارة، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 31 ألفا و933 حالة.

كما بلغ إجمالي المتعافين من الفيروس في عموم إفريقيا، 9 آلاف و566 مصابا.

وتتصدر جنوب إفريقيا، بلدان القارة في أعداد الإصابات بكورونا، تليها مصر، ثم المغرب، فالجزائر.

(أ ب)

331 وفاة بإسبانيا

وارتفعت حصيلة وفيات الفيروس في إسبانيا إلى 23 ألفا و521، بعد تسجيل 331 وفاةً خلال آخر 24 ساعة.

وأفادت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الإثنين، بأن عدد الإصابات بكورونا بلغ 209 آلاف و465.

وأكدت أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 100 ألف و875، بعد تماثل ألفين و143 للشفاء.

وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، في عدد المتماثلين للشفاء.

553 إصابة ببلجيكا

وارتفعت حصيلة إصابات فيروس كورونا في بلجيكا إلى 46 ألفا و687، بعد تسجيل 553 إصابة خلال آخر 24 ساعة.

وأفاد بيان صادر عن "مركز الأزمة" البلجيكي، اليوم الإثنين، ارتفاع عدد حالات الوفاة بكورونا إلى 7 آلاف و207، إثر وفاة 113 حالة جديدة خلال آخر 24 ساعة.

وأوضح أن عدد الذين يخضعون للرعاية الصحية في أقسام العناية المركزة ارتفع إلى 903، بعد نقل 12 شخصا إضافيا إلى هذه الأقسام.

وأكد البيان تعافي 93 شخصا من الفيروس خلال آخر 24 ساعة، لترتفع حصيلة المتماثلين للشفاء إلى 10 آلاف و785.

طفلة إسبانية (أ ب)

وفيات إيران ترتفع إلى 5 آلاف و 806

وفي إيران، ارتفع عدد الوفيات إلى 5 آلاف و806، بعد تسجيل 96 وفاة، اليوم الإثنين.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور، في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، إن البلاد سجلت 991 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 91 ألفا و472.

وأوضح أن 3 آلاف و11 مصابًا حالتهم حرجة، بينما تعافى 70 ألفا و933 آخرون.

وحتى ظهر الاثنين، تجاوز إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في العالم الـ 3 ملايين، أما حالات الوفاة فبلغت 207 آلاف، وحالات الشفاء 883 ألفا وفق أرقام موقع "WorldoMeter".