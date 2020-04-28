البنتاغون يؤكّد: مقاطع الفيديو للأجسام المجهولة في السماء.. حقيقيّة!

ظهرت أجسام مستديرة مجهولة تطير في السماء، في مقاطع مُصوّرة، نُشرت سابقا، إلا أن وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أعادت نشرها، اليوم الثلاثاء.

والتقط مقاطع الفيديو طيارون تابعون للقوات البحرية، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأكد بيان صادر عن البنتاغون، أن المقاطع التي تم تداولها لسنوات في وسائل إعلام مختلفة، هي مشاهد حقيقية رصدتها القوات البحرية الأميركية.

وأشار البيان إلى أن البنتاغون قرر نشر الفيديوهات من أجل التوضيح للجمهور حول ما إذا كانت اللقطات التي جرى تداولها حقيقية أم لا.

وأضاف أنه بعد المراجعة الدقيقة، قرر البنتاغون السماح بنشر هذه الفيديوهات لأنها لا تكشف عن أي قدرات حساسة أو أنظمة، ولا تؤثر على أي تحقيقات لاحقة حول توغلات المجال الجوي العسكرية من قبل ظواهر جوية غير محددة.

وأوضح البيان أن الصور المسربة للصحافة بشكل غير رسمي بين عامي 2007 و2017، التقطت من قبل وزارة الدفاع الأميركية في عامي 2002 و2015.

وتظهر في الفيديوهات أجسام طائرة، مجهولة مستديرة الشكل تتحرك بسرعة، صورتها كاميرات طائرات البحرية الأميركية.