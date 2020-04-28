المشردون في إسبانيا.. إن حاد عنهم كورونا نال منهم المجرمون

اعتقلت الشرطة الكاتالونية، فجر اليوم الثلاثاء، شخصًا يشتبه به أن أقدم على اقتراف جرائم قتل بحق ثلاثة مشردين يسكنون شوارع مدينة برشلونة الكاتالونيّة، ولم يسلم المشردون من ظروف المعيشة الصعبة التي تنهك الملايين منهم حول العالم.

وأوقفت الشرطة الإسبانيّة، برازيليًا يبلغ من العمر 35 عامًا، اليوم الثلاثاء في إسبانيا على خلفية الاشتباه بقتله ثلاثة مشردين في مدينة برشلونة شمالي شرق البلاد، منذ بدء تدابير الحجر المنزلي بسبب وباء كوفيد-19، على ما أعلنت شرطة مقاطعة كاتالونيا.

وأشارت الشرطة في بيان إلى أنها أوقفت "رجلًا ضالعا في مقتل أشخاص يعيشون في شوارع برشلونة".

وأوقف المشتبه به ليل الإثنين في سانت كوغات ديل فاليس بضاحية برشلونة بعد الإبلاغ عن مقتل مشرد في وسط المدينة الكاتالونية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة: "عند الحادية عشرة ليلا جرى إبلاغنا بوفاة شخص مع آثار عنف" في أحد شوارع وسط برشلونة.

مشرد في برشلونة (أ ب)

وذكرت إذاعة "كادينا سير" أن الضحية تلقى ضربات قوية على رأسه من أداة حادة، وهو أسلوب سجلته الشرطة في جريمتين أودتا بمشردين اثنين يومي 16 و18 الشهر الجاري في المنطقة عينها في برشلونة.

وقال الشرطي المكلف بالتحقيق في الملف جوان كارليس غرانجا في مؤتمر صحافي إن "طريقة تصرف هذا الشخص لم تكن تترك للضحية أي مجال للدفاع عن نفسه. العنف كان فائقا ومجانيًا".

وسمحت التعزيزات التي نشرتها الشرطة في الأسابيع الأخيرة والأوصاف المقدمة من الشهود وصور كاميرات المراقبة بتوقيف المشتبه به عند الساعة الأولى والنصف بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء. وأكد جوان كارليس غرانجا أن "عمليات القتل هذه على الطريق العام لمشردين انتهت".

ولفت إلى أن المشتبه به سبق أن أوقف بتهمة السرقة في سرقسطة على بعد 250 كيلومترًا إلى الغرب من برشلونة غير أن سجله القضائي لم يكن يلحظ أي أعمال عنف. ولم يستبعد غرانجا أن يكون المشتبه به "يعاني مشكلات ذهنية" بفعل "عدم تماسك أقواله".