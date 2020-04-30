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تعافي مليون مصاب بكورونا بالعالم والوفيات بارتفاع بأميركا وألمانيا

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 07:42

تعافي مليون مصاب بكورونا بالعالم والوفيات بارتفاع بأميركا وألمانيا
(أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات

أظهرت المعطيات الرسمية أن عدد من تماثلوا للشفاء من فيروس كورونا حول العالم ناهز مليون شخص، فيما تواصل حصيلة الوفيات جراء الفيروس الارتفاع في ألمانيا وأميركا.

وأودى فيروس كورونا بحياة حوالي 228 ألف شخص في العالم منذ ظهوره في كانون الأول/ديسمبر في الصين، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات إلى أكثر من ثلاثة ملايين و218 ألفا.

يأتي ذلك، فيما كشفت دول عدة، في أوروبا على وجه الخصوص، عن خطط لإعادة تنشيط الاقتصاد ولكن بشكل تدريجي لعدم المخاطرة بموجة جديدة من الوباء، الذي لا يزال يضرب العالم صحيا واقتصاديا.

وسجلت الولايات المتحدة، مساء الأربعاء، وفاة أكثر من 2500 شخص من جراء فيروس كوروناّ خلال 24 ساعة، في حصيلة تزيد قليلا عن تلك المسجّلة مساء الثلاثاء، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز.

ومساء الأربعاء قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمره الصحافي اليومي في البيت الأبيض بشأن تطورات الوباء في البلاد إن فيروس كورونا المستجد "سيرحل".

وأكد ترامب أن الفيروس "سيذهب. سيغادر، سيختفي، سيتم القضاء عليه"، من دون أن يوضح متى وكيف.

في ألمانيا، أعلن معهد روبرت كوخ ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في ألمانيا إلى 6288 والإصابات إلى 159119.

وتحتل المملكة المتحدة المركز الثالث في عدد الوفيات بعد الولايات المتحدة وإيطاليا، وذلك بسبب احتساب الوفيات في دور المسنين، وفق السلطات الصحية، حيث وصلت الوفيات إلى أزيد من 26 ألفا و97، بينما وصلت وفيات الفيروس في إيطاليا إلى 27 ألفا و682 حالة.

وأظهرت إحصاءات موقع وورلد ميتر أن مليونا و32 شخصا تماثلوا للشفاء حتى الآن، وأن الوفيات بلغت 228026 حالة، في حين ارتفعت حالات الإصابة إلى أكثر من ثلاثة ملايين و218 ألفا.

ويوجد نحو ثلث المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة مليون وأكثر من 52 ألفا، كما تتصدر دول العالم بفارق كبير أيضا في عدد الوفيات أكثر من 60 ألفا.

وأظهرت أرقام وزارة الصحة في جنوب أفريقيا أن عدد الإصابات بفيروس كورونا تجاوز عتبة الـ5 آلاف، بعد أن شهد، اليوم الخميس، أكبر ارتفاع في عدد المصابين في يوم واحد حتى الآن.

وتم تأكيد 354 إصابة، اليوم الخميس، ليصل إجمالي عدد الإصابات الى 5,350، مع ارتفاع عدد الوفيات من 10 إلى 103.

وقالت الوزارة في بيان إن "هذا هو أكبر عدد من الإصابات المسجلة في 24 ساعة حتى الآن، ويمثل زيادة بنسبة 73 بالمئة مقارنة باليوم السابق".

وقبل يوم كان قد تم تسجيل 203 إصابات.

ولا تزال جنوب أفريقيا الدولة الأفريقية الأكثر تأثرا بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تبدأ في 1 أيار/مايو تخفيفا تدريجيا لإجراءات الإغلاق الصارمة التي تم فرضها في 27 آذار/مارس.


#كورونا في أميركا
#كورونا في ألمانيا
#فيروس كورونا
#وفيات
#إصابات

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