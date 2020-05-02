حصيلة كورونا دوليًا: أميركا البؤرة الأكثر تضررًا.. وتراجع الانتشار في إيران

بعد مرور أربعة أشهر ونصف على انتشار فيروس كورونا حول العالم، أودى الوباء بحياة 238,810 شخصًا على الأقل منذ ظهور الوباء للمرة الأولى في الصين في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وسجلت أكثر من 3,354,100 إصابة في 195 دولة ومنطقة. وتعافى 922,900 على الأقل. وهذا العدد لا يعكس إلا جزءًا من العدد الفعلي للمصابين، إذ تبقى الفحوص لكشف الإصابات في عدد من الدول محصورة بالحالات التي تتطلّب رعاية في المستشفيات.

وتعتبر الولايات المتّحدة هي الدولة الأكثر تضررًا جراء الوباء إذ سجلت حصيلة الوفيات على أراضيها 65,068 من أصل 1,104,161 إصابة. وأُعلن شفاء 164,015 شخصًا على الأقل.

الأكثر تضررًا عالميًا

إن الدول الأكثر تضررًا من الوباء بعد الولايات المتحدة هي؛ إيطاليا مع 28,236 وفاة من أصل 207,428 إصابة، تليها بريطانيا مع 27,510 وفاة (177,454 إصابة)، وإسبانيا مع 25,100 وفاة (216,582 إصابة) وفرنسا مع 24,594 وفاة (167,346 إصابة).

أما في الصين القارّية (من دون ماكاو وهونغ كونغ) فسجل رسميا ما مجموعه 82,875 إصابة (إصابة واحدة جديدة بين يومي الجمعة والسبت)، بينها 4,633 وفاة (لا وفيات جديدة)، فضلا عن 77,642 حالة شفاء.

اعتقال متظاهر في لندن ضد الإغلاق (أ ب)

تراجع أضرار كورونا في إيران

وأعلنت إيران اليوم السبت، عن تراجع واضح في عدد الإصابات الجديدة بكوفيد-19 مع تسجيلها 802 حالة، في أدنى حصيلة يومية منذ العاشر من آذار/ مارس.

ما رفع عدد الإصابات الجديدة الحصيلة الإجمالية للحالات المسجّلة رسميا في إيران إلى 96 ألفا و448 منذ أعلنت الجمهورية الإسلامية أولى الإصابات لديها في منتصف شباط/ فبراير.

إيران (أ ب)

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور على التلفزيون الرسمي إن "ذلك يظهر تراجعًا واضحًا في عدد الإصابات الجديدة مقارنة بالأسابيع الأخيرة رغم إجرائنا فحوصا بشكل نشط".

وأضاف جهانبور أن "77 ألفا و350 من الأشخاص الذين نقلوا إلى المستشفيات تعافوا في إطار ما اعتبرها "بين أعلى نسب التعافي في العالم".

في المقابل، ذكر أن عدد الوفيات الجديدة جرّاء كوفيد-19 ارتفع بعض الشيء إلى 65 خلال الساعات الـ24 الماضية لتبلغ إجمالي حصيلة الوفيات 6156.

حصيلة الإصابات في الدول العربيّة

الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتيّة، ظهر السبت، عن تسجيل 242 إصابة أخرى بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4619.

المغرب

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب إلى 4687، بعد تسجيل 118 إصابة جديدة، وفقًا لما أعلنت وزارة الصحة المغربيّة، وأعلنت عن تسجيل حالة وفاة واحدة ليرفع إجمالي الوفيات إلى 172.

من مظاهرات في لبنان شابة ترتد كمامتها (أ ب)

لبنان

سجّلت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 733، وحالة وفاة لتصل الحصيلة إلى 25.

السعوديّة

سجّلت وزارة الصحة السعودية 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 25459. وأعلنت الوزارة عن تسجيل 7 وفيات بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 176.

السودان

سجّلت وزارة الصحة السودانية، 5 وفيات و91 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 36 والإصابات إلى 533.

قطر

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 776 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الإجمالي إلى 14872.