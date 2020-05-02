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موسكو قنبلة موقوتة: توقعات بتضاعف أعداد المصابين بكورونا

تاريخ النشر: 02/05/2020 - 14:25

موسكو قنبلة موقوتة: توقعات بتضاعف أعداد المصابين بكورونا
موسكو خلال الحجر المنزلي (أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب

صرح رئيس بلدية موسكو، سيرغي سوبيانين، نقلا عن نتائج فحوص اليوم، السبت، أن 2 بالمئة من سكان العاصمة الروسية، أي أكثر من 250 ألف شخص، مصابون بفيروس كورونا المستجد.

وكتب سوبيانين على مدونته "حسب فحوص كشف المرض التي أجريت لمجموعات متنوعة من السكان، العدد الفعلي للأشخاص المصابين هو حوالى 2 بالمئة من العدد الإجمالي لسكان المدينة".

وأعلنت روسيا إصابة أكثر من 114 ألف شخص بالفيروس بينهم 75 ألفا و300 في موسكو مركز انتشار الوباء.

وتفيد إحصاءات رسمية أن عدد سكان موسكو يبلغ 12.7 مليون نسمة. لكن العدد الحقيقي أكبر من ذلك بالتأكيد.

وقال سوبيانين إن موسكو عززت إلى حد كبير قدرتها على إجراء فحوص للسكان في الأسابيع الأخيرة، موضحا أن المدينة "نجحت في احتواء انتشار المرض" بفضل تشديد قواعد العزل وإجراءات أخرى. إلا أنه أكد أن الوباء لم يبلغ ذروته في موسكو. وقال إن "التهديد يواصل تقدمه".

ويبلغ عدد الوفيات الرسمي في روسيا 1169 لذلك يبدو محدودا في هذا البلد بالمقارنة مع إيطاليا أو إسبانيا أو الولايات المتحدة.

وصرح وزير الصحة الروسي الجمعة أن عدد الأطفال المصابين يرتفع. وأضاف أن طفلين توفيا بالمرض في البلاد وحالة 11 طفلا آخرين تثير القلق.


#موسكو
#روسيا
#فيروس كورونا
#إصابات

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