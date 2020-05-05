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سيناتور يُطالب بسحب القوات الأميركية من السعودية: "تشن حربا على نفطنا"

تاريخ النشر: 05/05/2020 - 16:57

سيناتور يُطالب بسحب القوات الأميركية من السعودية: "تشن حربا على نفطنا"
بوتين وبن سلمان خلال قمة مجموعة العشرين (أرشيفية - أ ب)
عرب ٤٨

طالب السيناتور الأميركي، عن الحزب الجمهوري، كيفن كارمر، رئيس بلاده، دونالد ترامب، خلال مقابلة كارمر مع إذاعة "إن بي آر"، بسحب القوات الأميركية وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من السعودية، متهما إدارتها بشن "حرب نفط" على الولايات المتحدة.

وتطرق كارمر في المقابلة مع الإذاعة الأميركية، إلى التوتر الحاصل بين الولايات المتحدة والسعودية بشأن النفط، موضحًا أن شركات النفط الأميركية تمر بمرحلة صعبة نتيجة تناقص الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف: "ما زلنا نسمح للسعودية، التي لها يد في مشكلة المعروض الهائل، بالوصول السهل إلى الأسواق الأميركية".

وأعرب كارمر عن موافقته لفكرة فرض ضريبة جمركية على النفط الخام الذي ترسله السعودية إلى الولايات المتحدة.

وذكر أنه طالب ترامب بسحب القوات الأميركية وأنظمة الدفاع الجوي "باتريوت" من السعودية، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتساءل كارمر: "لماذا نُعرّض حياة 2500 جنديا أميركيا للخطر ونحتفظ بصواريخ الدفاع الجوي هناك لحماية النفط السعودي، في حين أن المملكة العربية السعودية تشن حربا على نفط الولايات المتحدة؟".

وفي وقت سابق، أرسل 48 نائبا جمهوريا في مجلس النواب الأميركي، خطابا إلى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، طالبوا فيها السعودية؛ بالتوقف عن الإضرار بأسواق النفط العالمية واتخاذ إجراءات لضمان الاستقرار.

وأشار النواب إلى أن العلاقات الأميركية السعودية ستتوتر ما لم تتخذ الإدارة السعودية الخطوات المنتظرة منها في أسواق النفط.


#كيفن كارمر
#دونالد ترامب
#القوات الأميركية
#أنظمة الدفاع الجوي "باتريوت"
#السعودية
#الولايات المتحدة

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