وفاة أكثر من 100 نيجيري بمرض "غامض"

توفي أكثر من 100 شخص في نيجيريا، خلال 10 أيام، في ولاية جيغاوا، نتيجة "مرض غير مشخّص"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأعرب المسؤول الصحي في ولاية جيغاوا، أبّا زكاري، في تصريحات أدلى بها، عن قلقه إزاء هذا المرض.

وأفاد زكاري، بوصول وفد من منظمة الصحة العالمية، لبحث المرض الذي أدى لوفاة هؤلاء الأشخاص.

وأضاف أنه من المبكر الآن الحديث، هل هو فيروس كورونا أم لا.

وشهدت ولاية "كانو" النيجيرية، الشهر الماضي، وفاة قرابة 150 تقريبا، خلال 3 أيام، بسبب ما قيل إنه "مرض غامض" كذلك.

وسجلت نيجيريا حتى الآن 2802 إصابة بكورونا، توفي منهم 93.