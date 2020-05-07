مفاوضات أميركية إيرانية سرية لتبادل أسرى

رغم التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركيّة وبين في الخليج العربي، وآخرها التهديد المتبادل بتدمير الزوارق الحربيّة، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركيّة، اليوم، الخميس، عن مفاوضات سريّة لصفقة تبادل أسرى بين البلدين.

وبموجب المفاوضات ستفرج إيران عن مقاتل سابق في البحريّة الأميركيّة معتقل منذ نحو عامين، مقابل طبيب أميركي – إيراني اعتقلته الولايات المتحدة.

إلا أن المفاوضات، بحسب ما نقلت الصحيفة عن دبلوماسي إيراني رفيع في السفارة الباكستانية بواشنطن "لم تصل إلى أيّة تفاهمات بعد".

وتعتقل إيران 4 أميركيين على الأقلّ، بحسب الصحيفة، منهم 3 على الأقلّ ينحدرون من أصولٍ إيرانيّة، بينما تعتقل الولايات المتحدة أكثر من عشرين إيرانيًا.

والعام الماضي، قضت محكمة إيرانية بالسجن على العسكري الأميركي السابق بالسجن عشر سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة شتم مرشد الجمهورية، علي خامنئي، ونشر صور شخصية على الإنترنت، بحسب ما أفاد محاميه.

وقال المحامي مارك زيد المقيم في واشنطن، مؤكدا معلومات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، إنّه حكم على مايكل ار وايت (46 عاما) بالسجن عامين لشتمه المرشد، وبالسجن عشر سنوات لنشره صورا شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي. وأوضح أن عقوبة السجن الأطول هي التي ستطبق.

وأضاف "نحن قلقون جدا على وضعه الصحي، لأنه سبق وأن عانى من مشاكل صحية، لكن تم إبلاغنا أن وضعه الحالي جيد على ما يبدو".

وكان مدعي مدينة مشهد شمال غربي إيران، حيث حوكم وايت، أعلن قبل أيام أنه تم إصدار الحكم في القضية، لكن التفاصيل لم تعرف بعد. وأفاد أن بعض التهم الموجهة إليه تتعلق بالأمن.

وكان تم توقيف وايت العسكري السابق والمتحدر من كاليفورنيا في تموز/يوليو في إيران، حين كان يقوم بزيارة صديقته، بحسب ما ذكرت والدته لصحيفة نيويورك تايمز. وقالت جوانا وايت أنه كان زار إيران "خمس أو ست مرات لزيارة صديقته".