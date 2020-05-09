أكثر من 4 ملايين إصابة بكورونا عالميا.. "سوق ووهان لعب دورا بالتفشّي"

تجاوز، الجمعة، عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم حاجز 4 ملايين، وسجّلت مصر 21 وفاة و495 إصابة بكورونا في حصيلة قياسية، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، أنّ سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينية، لعب دورا في تفشي الوباء، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وبحسب موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصاءات حول الفيروس، فإن عدد المصابين وصل إلى 4 ملايين و972.

وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بمليون و317 ألفا و852، تليها إسبانيا بـ260 ألفا و117، ثم إيطاليا بـ217 ألفا و185.

وجاءت بريطانيا رابعا بـ211 ألفا و364، ثم روسيا بـ187 ألفا و859، تتبعها فرنسا بـ176 ألفا و79.

وحلت في المرتبة السابعة ألمانيا بـ 170 ألفا و88، تليها البرازيل بـ 141 ألفا و88، ثم تركيا بـ 135 ألفا و569، وإيران بـ 104 آلاف و691.

في حين سجلت الصين التي ظهر الفيروس لديها أول مرة، 82 ألفا و886 إصابة.

وتوفي جراء كورونا 275 ألفا و423 حول العالم، في حين تعافى منه مليون و375 ألفا و748.

في روسيا (أ ب)

سوق ووهان لعب دورا في التفشّي

وأكد الخبير في قسم السلامة الغذائية والأمراض حيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية، بيتر بن مبارك، أنّ سوق المأكولات البحرية في مدينة ووهان الصينة، لعب دورا في تفشي وباء "كوفيد-19" الناجم عن فيروس كورونا.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي موجز، عقده بن امبارك، الجمعة، عبر دائرة تلفزيونية مغلقة من العاصمة الفرنسية باريس.

ونفى بن امبارك علمه بماهية الدور الذي لعبه سوق المأكولات البحرية في نشر الفيروس، واضعا احتمالا بإصابة شخص ما بالفيروس بالصدفة بمنطقة قريبة من السوق بمدينة ووهان.

وأشار أنّ القطط وحيوان "ابن عرس" يصاب بفيروس كورونا، مؤكد ضرورة إجراء المزيد من الأبحاث حول علاقة وباء "كوفيد-19" الذي أصاب الإنسان بالحيوانات.

وأكد أنّ مصدر وباء "كوفيد-19" هو الخفافيش، مشددا على ضرورة البحث في هذا الخصوص أيضا.

وأضاف: "ربما جاء الفيروس إلى السوق عن طريق الحيوانات، أو أنّ أشخاصا مصابين بالفيروس في مكان آخر قد زاروا السوق".

وأوضح أنّ أسواق الحيوانات الحية مصدر رزق وغذاء لملايين الأشخاص حول العالم، داعيا المسؤولين لتحسين ظروف هذه الأسواق بدلاً من إغلاقها.

ويتهم الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصين بأنها المسؤولة عن تحول الفيروس إلى جائحة عالمية.

وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" الأربعاء: "دعونا نواجه هذا الأمر، الصين لم تنتج كورونا عمداً، إلا أن هذا الفيروس خرج من هناك (مدينة ووهان الصينية) بطريقة ما".

ووصل عدد الوفيات بفيروس كورونا في إيطاليا، الجمعة، إلى 30 ألفا و201 حالة وفاة، بعد تسجيل 243 وفاة جديدة.

وأعلنت إدارة الدفاع المدني الإيطالي في بيان، أن عدد المصابين بالفيروس في الوقت الراهن، تراجع إلى 87 ألف و961، وأن إجمالي عدد الإصابات منذ أول حالة إصابة بإيطاليا بلغ 217 ألفا و185.

وذكر البيان تعافي ألفين و747 214 ألفا، ليصل إجمالي عدد المتعافين 99 ألف و23.

وتصبح إيطاليا ثالث دولة يتخطى فيها عدد الوفيات بكورونا 30 ألفا بعد الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا.

وتراجع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة بإيطاليا من 1311 يوم أمس إلى 1168 اليوم.

في روسيا (أ ب)

الحصيلة الأعلى في مصر

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، تسجيل 21 وفاة و495 إصابة بكورونا، تمثل الحصيلة اليومية الأعلى بالفيروس منذ ظهوره في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع بذلك إلى 8 آلاف و476 منها 503 وفيات وألف و945 حالة تعاف.

وأعلنت مصر تسجيل أول إصابة بـ"كورونا" منتصف شباط/ فبراير الماضي.

شوارع إيطاليا بعد تخفيف الإجراءات (أ ب)

بدء سريان حظر التجوال في 24 ولاية تركية

وبدأ منتصف ليل الجمعة - السبت، سريان حظر التجوال ليومين في 24 ولاية تركية، ضمن إجراءات مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وأشار بيان لوزارة الداخلية، إلى السماح لمن تتجاوز أعمارهم 65 عاما، وأصحاب الأمراض المزمنة، بالتجول خارج المنزل الأحد 10 مايو/ أيار، بين الساعة 11:00 و15:00، مع التشديد على مراعاة كافة إجراءات الوقاية من ارتداء الكمامات والحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي.

ولفت البيان أن بإمكان المذكورين اصطحاب مرافق لهم إن استدعت الحاجة إلى ذلك.

كما سمحت الداخلية لمحلات بيع الزهور العمل، يومي السبت والأحد، بمناسبة عيد الأم المصادف 10 مايو.

ومن المقرر أن تغلق المحلات التجارية أبوابها تماما يومي الحظر، وسيقتصر عمل المطاعم ومحلات الحلويات والأفران على خدمة التوصيل المنزلي.

وستواصل مؤسسات الخدمات العامة الحكومية عملها، مثل المطارات والموانئ والمعابر الحدودية والجمركية، والطرق البرية، ودور العجزة ورعاية المسنين، ومراكز التأهيل والطوارئ، ومراكز إدارة الطوارئ والكوارث "آفاد"، ومكاتب مجموعة "الوفاء للدعم الاجتماعي" والعديد من هيئات الإغاثة الإنسانية.

كما ستواصل شركات الصناعات الطبية وصناعة المعقمات والكمامات، والشركات الاستراتيجية العاملة في مجال الطاقة عملها.

وشدد التعميم على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب المادة 282 من قانون السلامة الصحية العامة، مبينا أن الإجراءات القضائية اللازمة ستفعّل وفقا للمادة 195 من قانون العقوبات، بشأن السلوك الإجرامي.