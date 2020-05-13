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بريطانيا: أول تخفيف لإجراءات العزل منذ آذار

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 13:03

بريطانيا: أول تخفيف لإجراءات العزل منذ آذار
(أ ب)
عرب ٤٨

رُفع الإغلاق في بريطانيا، اليوم الأربعاء، تشجيعا للمواطنين للذهاب إلى العمل، وذلك يعد أول تخفيف متواضع لإجراءات العزل السارية منذ أواخر آذار/ مارس في بريطانيا.

وأشارت أحدث حصيلة للسلطات الصحية، أمس الثلاثاء إلى أن هذا الوباء أودى بحياة 32 ألف مصاب في المستشفيات ودور المسنين. لكن يبدو أن الواقع أكثر خطورة حيث كان مكتب الإحصاء البريطاني قد سجل في الأول من أيار/ مايو أكثر من 36 ألف حالة وفاة يشتبه في أن سببها الفيروس كما ورد في شهادات الوفاة.

في هذا السياق، أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون يوم الأحد الماضي عن خطط حكومته الحذرة لرفع القيود التي فرضت قبل سبعة أسابيع.

وتفضل اسكتلندا وويلز وإيرلندا الشمالية عدم اتباع هذا المسار في الوقت الحالي، مطالبة السكان "البقاء في المنزل".

وهكذا يمكن لسكان بريطانيا فقط الآن ركوب سياراتهم للذهاب إلى الحديقة أو لعب التنس أو الغولف أو الإلتقاء بصديق أو الذهاب إلى متجر زراعي، ولكن مع احترام مسافة مترين تطبيقا للتباعد الاجتماعي، وإلا ستتم مخالفتهم ودفع غرامة بقيمة 100 جنيه استرليني أي ما يعادل 113 يورو.

كما يمكن لملايين من الأشخاص الذين لا يستطيعون العمل من المنزل العودة إلى العمل، بعد أن شجعهم جونسون على ذلك بقوة.

وحث وزير النقل، غرانت شابس على "التنقل بالدراجة أو المشي". وأشار إلى شبكة "بي بي سي"، اليوم الأربعاء، أنه امتثالا لتعليمات التباعد الاجتماعي، لا يمكن لوسائل النقل العام قبول شخص واحد من بين 10 مستخدمين عاديين.

كما يُسمح من جديد زيارة المنازل المعروضة للبيع، مما سيساعد على انتعاش سوق العقارات.

وتهدف هذه التسهيلات الصغيرة إلى المساعدة بشكل تدريجي للغاية في انتعاش الاقتصاد، الذي تضرر من العزل.

وأعلن المكتب الوطني البريطاني للإحصاء الأربعاء أن المملكة المتحدة سجلت انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي نسبته 2 بالمئة في الربع الأول من العام الجاري، ويعد هذا الانخفاض أسوأ أداء منذ الربع الرابع من 2008، أي في خضم أزمة مالية دولية.

وتم توجيه الإنتقاد لجونسون بسبب الفك المتسرع للعزل في المملكة المتحدة، واعتبرت المعارضة توصياته مبهمة.

وسيواجه أسئلة النواب اليوم الأربعاء عند الساعة 11 بتوقيت غرينتش خلال جلسة الاستماع الأسبوعية التقليدية في مجلس العموم.


#بريطانيا
#رفع الإغلاق
#السماح
#فيروس كورونا

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