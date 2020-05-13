مُستجدات كورونا عالميا؛ الفيروس "قد لا ينتهي أبدًا"

قال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحافي عقده في مدينة جنيف السويسرية، الأربعاء، إن "فيروس كورونا المستجد قد لا ينتهي أبدا".

وذكر ريان أن فيروس كورونا؛ "قد ينضم إلى مزيج الفيروسات التي تقتل الناس في أنحاء العالم كل عام"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف ريان: "قد يصبح هذا الفيروس مجرد فيروس متوطن آخر في مجتمعاتنا، وقد لا يختفي أبدًا (...) فيروس نقص المناعة المكتسبة HIV (المسبب لمرض الإيدز) لم يختف".

أماكن خُصّصت لمُصابي كورونا بألمانيا (أ ب)

وتابع: "لا أقارن بين المرضين، ولكن أعتقد أنه من المهم أن نكون واقعيين (...) لا أعتقد أن أي شخص يمكنه التنبؤ بموعد انتهاء أو اختفاء هذا المرض".

وأوضح المسؤول الرفيع بمنظمة الصحة العالمية، أنه "مع اللقاح قد تكون لدينا فرصة للتخلص من هذا الفيروس، ولكن يجب أن يكون اللقاح فعالًا للغاية، ومتاحًا للجميع".

في السياق، وصف تقرير بعنوان "إحصاءات الصحة العالمية لعام 2020" نشرته منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، وباء كورونا بأنه أخطر جائحة شهدها العالم على مدى 100 عام.

وشدد التقرير على "ضرورة التضامن الدولي لمواجهة الفيروس".

وكانت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، قد أعلنت في مؤتمر صحافي عقدته في مقر الأمم المتحدة بجنيف عبر دائرة تلفزيونية مغلقة، الثلاثاء، أنّ الفيروسات التاجية، وبضمنها كورونا المستجد؛ "مخادعة وتطوير لقاح ضدها صعب"، فيما دعا عالم أوبئة أميركي، الصين إلى إبداء "شفافية" لتبديد الشبهات حول مصدر الفيروس.

وقالت هاريس: "إن أعمال تطوير لقاح ضد كوفيد-19 (فيروس كورونا المستجد) تجري بوتيرة أسرع مما عهدنا في تاريخ العلوم". لدينا أكثر من 100 لقاح تجريبي، ولكن الفيروسات التاجية مخادعة جدا، وتطوير لقاح ضدها من الصعوبة بمكان".

مُسن روسي يقي نفسه من الفيروس، الأربعاء (أ ب)

وأشارت إلى أنّ الكثير من العلماء في مختلف أنحاء العالم، يجرون الأبحاث حول مستويات المناعة ضد فيروس كورونا، من أجل التأكد فيما إذا كانت المناعة تحمي من الفيروس، وقالت إنّ هذا من المواضيع التي لم نتوصل لجوابها بعد".

وفيات فرنسا تتجاوز 27 ألفا

وارتفعت وفيات فيروس كورونا في فرنسا إلى 27 ألفا و74، إثر تسجيل 83 وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة، في بيان، الأربعاء، تسجيل 507 إصابات، ليرتفع الإجمالي إلى 214 ألفا و169.

وبلغ عدد المرضى في وحدات العناية المركزة ألفين و428 ، في حين بلغ إجمالي المرضى في المستشفيات 21 ألفا و71.

وأشارت أن عدد المتعافين بلغ 58 ألفا و673، بعد تسجيل تعافي 888.

وفيات بريطانيا تتجاوز 33 ألفا

وارتفع عدد وفيات الفيروس في بريطانيا إلى 33 ألفا و186، بعد تسجيل 494 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة البريطانية، الأربعاء، ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 229 ألفا و705، إثر تسجيل 3 آلاف و242 إصابة جديدة.

وأشارت الوزارة أن إجمالي الفحوص بلغ مليونين و94 ألفا و209، لافتة إلى إجراء 87 ألفا و63 فحصا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتُعدّ بريطانيا الأولى في أوروبا من حيث عدد الوفيات والثانية عالميا بعد الولايات المتحدة.

12 وفاة بمصر و7 في الجزائر و3 بالعراق و2 باليمن

وارتفعت وفيات وإصابات فيروس كورونا في 8 بلدان عربية، مساء الأربعاء، بواقع 12 وفاة بمصر، 7 بالجزائر، 3 بالعراق، 2 باليمن، وارتفاع الإصابات في البحرين والمغرب والصومال وسورية، وفق "الأناضول".

ففي مصر، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 12 وفاة، و338 إصابة، و160 حالة شفاء.

وأوضحت أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا حتى الأربعاء، هو 10 آلاف و431 إصابة، توفي منهم 556، وتعافى 2486.

طفل فرنسي يلهو (أ ب)

وفي الجزائر، أعلن الناطق باسم خلية الأزمة بوزارة الصحة، جمال فورار، في مؤتمر صحفي، تسجيل 7 وفيات، و186 إصابة، و60 حالة شفاء.

وأوضح أن حصيلة الفيروس بالجزائر وصلت إلى 6 آلاف و253، توفي منهم 522، وتعافى 3 آلاف و58.

وسجلت وزارة الصحة العراقية، 3 وفيات و119 إصابة و63 تماثلوا للشفاء، وفق بيان، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 3 آلاف و32 إصابة، توفي منهم 115، وتعافى 1966.

وفي اليمن، قالت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، في بيان عبر "تويتر"، إنه تم تسجيل حالتي وفاة، و3 إصابات.

وأشارت إلى أن الإصابات سجلت في مأرب، عدن ولحج.

وسجلت 70 إصابة في مناطق خاضعة للحكومة، بينها 12 وفاة، وحالة تعافٍ واحدة.

والسبت، وصلت حصيلة الفيروس لدى المحافظات التي يسيطر عليها الحوثي شمالا إلى إصابتين بينها وفاة، دون حصيلة جديدة.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة في بيان، عبر "توتير"، تسجيل 249 إصابة، و3 حالات شفاء.

وبذلك ترتفع الحصيلة، إلى 5 آلاف و780 إصابة، بينهم 9 وفيات، و2195 متعافيا.

وفي المغرب، أعلن محمد اليوبي، مدير الأوبئة والأمراض بوزارة الصحة، تسجيل 94 إصابة، و140 حالة شفاء.

بريطاني يركب دراجته الهوائية (أ ب)

وأوضح أن عدد الإصابات ارتفع إلى 6 آلاف و512، توفي منهم 188، وتعافى 3 آلاف و131.

وفي الصومال، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل 49 إصابة و4 حالات شفاء، وبذلك ترتفع الحصيلة إلى 1219 إصابة، توفي منهم 52، وتعافى 130.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة في بيان تسجيل 6 إصابات قادمة من خارج البلاد، وحالتي شفاء، وبذلك ترتفع الحصيلة في الأردن إلى 582 إصابة، توفي منهم 9، وتعافى 392.

وأعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام السوري، في بيان، تسجيل إصابة واحدة، ترفع الإجمالي إلى 48، توفي منهم 3، وتعافى 29، وسط تشكيك دائم في مصداقية الأرقام التي يعلنها النظام.

ولم تسجل تونس أي إصابات لليوم الثالث على التوالي، وأعلنت الرئاسة في بيان، تقليص ساعات حظر التجول الجزئي من 10 إلى 6 ساعات.

وتستقر حصيلة كورونا في تونس، عند ألف و32 إصابة، بينها 45 وفاة.

وتهدد جائحة فيروس كورونا العالم بخسارة التقدم المُحرَز في مجال الصحة، والتسبب في خسائر فادحة بالأرواح، وتعطيل سبل العيش، وإعاقة التقدم نحو أهداف التنمية العالمية في مجال الصحة، بحسب المصدر نفسه.

وحتى مساء الأربعاء، أصاب كورونا أكثر من 4 ملايين و399 ألفا حول العالم، توفي منهم ما يزيد على 296 ألفا، وتعافى أكثر من مليون و644 ألفا، وفق موقع "Worldometer".