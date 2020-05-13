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نيويورك: إصابة 52 طفلًا بمتلازمة التهابات ذات صلة بكورونا

تاريخ النشر: 13/05/2020 - 00:26

نيويورك: إصابة 52 طفلًا بمتلازمة التهابات ذات صلة بكورونا
واحدة من مستشفيات نيويورك (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب

أظهرت نتائج فحوصات في الولايات المتحدة، إصابة 52 طفلًا من نيويورك بمتلازمة التهابات على الأغلب أنها مرتبطة بفيروس كورونا المستجد، وما زالت 10 حالات أخرى قيد التشخيص، وفقا لما قاله العمدة بيل دي بلاسيو يوم الثلاثاء.

ووفقًا للنتائج؛ أنه من 62 حالة محتملة أو مؤكدة، ثبتت إصابة 25 بفيروس كورونا، وكان لدى 22 آخرين الأجسام المضادة للفيروس، وفقا لدي بلاسيو. وتوفي طفل واحد منهم.

ونُقل أطفال في أماكن أخرى من الولايات المتحدة وأوروبا إلى مستشفيات بعد تشخيصهم بالحالة التي تعرف باسم متلازمة الالتهابات المتعددة للأطفال.

وأعلن حاكم نيويورك، أندرو كومو، الأسبوع الماضي أن نيويورك تساعد في تطوير معايير وطنية لتشخيص المتلازمة والاستجابة لها بطلب من المراكز الفيدرالية للتحكم والوقاية من الأمراض.

وحث دي بلاسيو، الآباء على الاتصال بأطباء الأطفال إذا ظهرت على أطفالهم أعراض مثل الحمى المستمرة، الطفح الجلدي، آلام المعدة أو القيء.

وقال إنها "حقيقية، وهي مخيفة بوضوح. وأريد أن أقول للآباء، إن كنتم تسمعون هذه المعلومات عن متلازمة الالتهابات المتعددة للأطفال وتبدو مخيفة، هذا لأنها بالفعل مخيفة".

وتابع قائلًا إن "أول 535 معينا في مبادرة تتبع مخالطي فيروس كورونا في المدينة يتدربون على استخدام برنامج تدريب جامعة جونز هوبكنز الممول من بلومبرغ للأعمال الخيرية، بهدف جمع 2500 متتبع للمخالطين بحلول بداية حزيران/ يونيو.

إضافة إلى ذلك، تم إعداد نحو 1200 غرفة فندقية للأشخاص المصابين بالفيروس ليعزلوا أنفسهم عن أسرهم، وفقا لما قاله دي بلاسيو.

وسيفتتح 12 مختبرًا جديدًا لفحوص كورونا في الأسابيع المقبلة، وفقا لعمدة نيويورك. وقال إنه يتم إجراء حوالي 14 ألف فحص كورونا يوميا في المدينة الآن، وإنه يأمل في التمكن من فحص 50 ألف شخص يوميًا خلال بضعة أشهر.


#أطفال
#متلازمة الالتهابات
#كورونا
#فيروس كورونا

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