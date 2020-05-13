وفيات كورونا عالميا تتجاوز 290 ألفا وأكثر من 4 ملايين و300 ألف إصابة

تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا حول العالم، 290 ألف شخص، فيما تجاوزت الإصابات بالفيروس حول العالم، الثلاثاء، حاجز 4 ملايين و300 ألف، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأظهرت معطيات موقع "worldometer" المتخصص برصد آخر الإحصائيات حول الفيروس، الثلاثاء، أن عدد وفيات كورونا بلغ 290 ألفا و455.

وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الوفيات عالميا بـ82 ألفا و555، تليها بريطانيا بـ32 ألفا و692.

فحصُ مواطن فرنسي (أ ب)

وحلّت إيطاليا بالمرتبة الثالثة بـ30 ألفا و911، تلتها إسبانيا بـ26 ألفا و920، ثم فرنسا بـ 26 ألفا و643.

وجاءت البرازيل في المركز السادس بـ11 ألفا و980، تبعتها بلجيكا بـ8 آلاف و761، ثم ألمانيا بـ 7 آلاف و676، وإيران بـ 6 آلاف و733، ثم هولندا بـ 5 آلاف و510.

وبحسب "worldometer"، فإن عدد المصابين وصل إلى 4 ملايين و305 آلاف و433، وتأتي الولايات المتحدة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بمليون و392 ألفا و422، تليها إسبانيا بـ269 ألفا و520، ثم روسيا بـ232 ألفا و243.

وجاءت بريطانيا رابعا بـ226 ألفا و463، ثم إيطاليا بـ221 ألفا و216، تتبعها فرنسا بـ177 ألفا و423.

"سيلفي" لطاقم طبي في أميركا (أ ب)

وحلت في المرتبة السابعة ألمانيا بـ172 ألفا و812، تليها البرازيل بـ 170 ألفا و582، ثم تركيا بـ 139 ألفا و771، وإيران بـ 110 آلاف و767، في حين سجلت الصين التي ظهر الفيروس لديها أول مرة، 82 ألفا و919 إصابة.

وتوفي جراء كورونا 289 ألفا و866 حول العالم، في حين تعافى منه مليون و551 ألفا و919.