ألمانيا: هدم برجي تبريد بمحطة نووية سابقة

هدمت ألمانيا، صباح اليوم الخميس، برجي تبريد في محطة طاقة نووية سابقة في جنوب غرب ألمانيا، وذلك من خلال انفجارين لم يعلن موعديهما لمنع الحشود من التجمع خلال جائحة فيروس كورونا المستجد.

قالت شركة "إي إن بي دابليو" المشغلة للمحطة إن البرجين، الذي يبلغ طول كل منهما 150 مترًا، في مفاعل فيليبسبيرغ بالقرب من مدينة كارلسروه، سيُهدمان يومي الخميس أو الجمعة، وذكرت اليوم أنها فجرتمهما بعد السادسة صباحا بقليل.

عادةً ما تجذب عمليات الهدم تلك اهتمام الكثير من المتفرجين، لكن لا يُسمح بالتجمعات الكبيرة في الوقت الحاضر بسبب قواعد منع انتشار فيروس كورونا.

تم إغلاق مفاعلين في محطة فيليبسبورغ النووية عامي 2011 و 2019 ضمن خطة ألمانيا التخلي عن الطاقة النووية.

ومن المقرر أن ينتهي تشغيل المفاعل الأخير في البلاد نهاية عام 2022.

وفي وقت سابق، دعت كل من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا، السلطات الإيرانية، مساء اليوم، الأحد، إلى العودة "إلى الامتثال الكامل" لالتزاماتها بموجب الاتفاق حول النووي الإيراني.

وقالت العواصم الأوروبية الثلاث، في بيان مشترك، في سياق التوتر بين طهران وواشنطن، "إننا ما زلنا ملتزمون بخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) وبالحفاظ عليها".