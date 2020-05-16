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بكين تدعو واشنطن إلى الحد من قمع هواوي

تاريخ النشر: 16/05/2020 - 09:55

بكين تدعو واشنطن إلى الحد من قمع هواوي
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨

دعت بكين الولايات المتحدة اليوم، السبت، إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" بعدما أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة العملاقة للاتصالات على أشباه النواقل.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان إن "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية". واكدت الخارجية الصينية أن أعمال ترامب "تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".

وكانت الإدارة الأميركية أعلنت الجمعة سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي التي تعتبرها "تهديداً للأمن القومي"، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأميركية.

وقالت وزارة التجارة الأميركية في بيان إن "هذا الإعلان يعيق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير"، وأعلنت الوزارة أنها استهدفت "بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طُورت مباشرة" بفضل الدراية الأميركية في البرمجيات والتكنولوجيا.

تتعرض هواوي لضغوط كبيرة من واشنطن التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.


#هواوي
#الولايات المتحدة
#الصين

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