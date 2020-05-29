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بعد تخفيف القيود: إيران تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليوميّة بكورونا

تاريخ النشر: 29/05/2020 - 15:55

بعد تخفيف القيود: إيران تسجل أعلى حصيلة للإصابات اليوميّة بكورونا
حسن روحاني (أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ ووكالات

أعلنت السلطات الإيرانية اليوم، الجمعة، تسجيل ارتفاع في عدد الإصابات اليومية بكوفيد-19 هو الأعلى منذ نحو شهرين، وحذّرت من أن الوضع يزداد سوءا في بعض المناطق.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، كيانوش جهانبور، خلال مؤتمره الصحافي اليومي إنه تم تسجيل 2819 إصابة جديدة مؤكدة، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 146,668 منذ إعلان أول حالة منتصف شباط/ فبراير.

وشهد عدد الإصابات ارتفاعا شبه مستمر منذ 2 أيار/ مايو، تاريخ إعلان أدنى حصيلة خلال شهرين، لكن لم تشهد إيران ارتفاعا مشابها منذ بداية نيسان/ أبريل.

وبدأت البلاد منتصف نيسان/ أبريل تخفيف القيود والتدابير المفروضة لاحتواء تفشي الوباء. وسُمح للمطاعم باستقبال الزبائن هذا الأسبوع.

ووفق جهانبور، سجلت 50 وفاة خلال 24 ساعة، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 7677 وفاة.

ولا تزال محافظة خوزستان مصنفة حمراء، أي أنها في أعلى مستوى خطر وفق ترتيب وضعته السلطات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أن "محافظات خراسان رضوي، أذربيجان الغربية والشرقية، لرستان، كردستان، كرمانشاه، هرمزغان ومازندران جميعها في وضع حرج أيضا".

ويعتبر عدة خبراء أجانب ومسؤولون إيرانيون أن الأرقام الرسمية أقل من الأرقام الحقيقية.

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#إيران
#إصابات
#فيروس كورونا

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