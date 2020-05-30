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1225 وفاة إضافية بكورونا في الولايات المتحدة

تاريخ النشر: 30/05/2020 - 07:12

1225 وفاة إضافية بكورونا في الولايات المتحدة
حدادا على الضحايا في نيويورك (أ ب)
عرب ٤٨/أ ف ب

توفي 1225 شخصا في الولايات المتحدة الأميركيّة، الجمعة، بحسب إحصاء جامعة "جونز هوبكنز"، اليوم، السبت.

وبذلك، يرتفع العدد الإجماليّ للوفيّات في البلاد جرّاء الفيروس إلى 102,798.

ومنذ تسجيلها أوّل وفاة بكوفيد-19 في نهاية شباط/فبراير، أحصت الولايات المتحدة 1,745,606 إصابات، حسب جامعة جونز هوبكنز التي تتّخذ بالتيمور مقرًّا.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، الجمعة، إنهاء علاقة بلاده بمنظّمة الصحّة العالميّة التي يتّهمها منذ بدء انتشار فيروس كورونا المستجدّ بالانحياز إلى الصين.

وقال ترامب أمام الصحافيّين "لأنّهم فشلوا في القيام بالإصلاحات اللازمة والمطلوبة، نحن ننهي اليوم علاقتنا بمنظّمة الصحّة العالميّة ونعيد توجيه الأموال إلى احتياجات أخرى ملحّة في مجال الصحّة العامّة في العالم".

وأضاف "العالم بحاجة إلى إجابات من الصين بشأن الفيروس. يجب أن تكون لدينا شفافية".

واتّهم ترامب في وقت سابق منظّمة الصحّة العالميّة بأنّها "دمية في يد الصين" التي انطلق منها الوباء في نهاية 2019.

وردّت بكين باتّهام ترامب بالسعي إلى "التنصّل من التزاماته" حيال المنظّمة.

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#فيروس كورونا
#الولايات المتحدة الأميركية
#ترامب

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