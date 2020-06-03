البرازيل: دعوات لطرد منقّبي الذهب في أراضي شعب يانومامي للجمِ كورونا

عرب ٤٨ / أ ف ب

باشر مسؤولو منظمات السكان الأصليين حملة لمطالبة السلطات البرازيلية بطرد المنقبين عن الذهب في أراضي شعب يانومامي، للجم انتشار فيروس كورونا المستجد في شماليّ البلاد.

وتلقى الحملة دعمًا من منظمات حقوق الإنسان وهي تهدف إلى جمع مئة ألف توقيع لدفع السلطتين التنفيذية والتشريعية على التحرك.

وجاء في الوثيقة التي نشرت عبر الإنترنت أنه "نحتاج بشكل ملح إلى تجنب انتشار أمراض أخرى في صفوفنا، المنقبون عن الذهب يدخلون أراضينا ويخرجون منها بحثا عن الذهب من دون أي مراقبة".

وقالت منظمات غير حكومية مثل "سورفايفل انترناشونال" والمعهد الاجتماعي البيئي، إن نحو 20 ألف منقب عن الذهب ينشطون في أراضي شعب يانومامي الممتدة 96 ألف كيلومتر مربع.

وأوضح الباحث في المعهد لوكالة "فرانس برس"، أنطونيو أوفييدو أنها "مشكلة متكررة لكنها باتت ملحة جدا في الوقت الراهن".

وشارك هذا الخبير في دراسة في جامعة ميناس جيريس الفدرالية التي تهدف إلى تقييم تأثير الجائحة على أراضي شعوب يانومامي. وقدّرت الدراسة أن 40% من السكان الأصليين هؤلاء المقيمين قرب مناطق التنقيب (حوالى 14 ألفا) قد يصابون بالفيروس بسبب غياب الإجراءات اللازمة.

وبلغ عدد أفراد شعب يانومامي في البرازيل نحو 27 ألف نسمة وقد توفي الكثير من أفراده على غرار شعوب أصلية أخرى في السبعينات بسبب أمراض نقلها مستعمرون أوروبيون ووصول منقبين عن الذهب.

وتضم البرازيل نحو 800 ألف من السكان الأصليين ينتمون إلى أكثر من 300 إثنية، وفي 30 أيار/ مايو، وأفادت منظمة تعنى بشؤون الشعوب الأصلية في البرازيل بأن 76 من هذه الشعوب أصيبت بالجائحة مع تسجيل 1747 إصابة في صفوف أفرادها و167 وفاة، وقد توفي ثلاثة من أفراد شعب يانومامي جرّاء مرض كوفيد-19.