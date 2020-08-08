إثيوبيا تعلن استئنافها المفاوضات مع مصر بشأن سد النهضة

أصدرت وزارة الخارجيّة الإثيوبيّة، السبت، بيانًا، تعلن فيه عن استئناف المفاوضات مع مصر حول سد النهضة يوم الإثنين المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة، دينا مفتي، أن "إثيوبيا لا تسلم مصلحتها الوطنية لأطراف أخرى متأثرة بالضغوط الأميركية"، دون تفاصيل أكثر. وأكد أن قطع الولايات المتحدة علاقاتها ببلاده لا يؤثر على إثيوبيا، بل تتأثر أميركا به.

وفي ما يتعلق بزيارة وزير الخارجية المصري لأرض الصومال، وما تم ترويجه من افتتاح القاهرة قاعدة عسكرية في هرجيسا، قال مفتي إن "إقامة مصر علاقات مع أي دولة لا يؤثر على إثيوبيا سلبا"، مشيرا إلى أن أديس أبابا لا تقبل أي علاقات تضر بمصالحها.

ولم يصدر حتى ساعات بعد الظهر تأكيد مصري أو سوداني حيال موعد استئناف مفاوضات سد النهضة.

وفي 21 تموز/ يوليو الماضي، عقد الاتحاد الإفريقي قمة مصغرة، بمشاركة الدول الثلاث، عقب نحو أسبوع من انتهاء مفاوضات رعاها الاتحاد لنحو 10 أيام، دون اتفاق، وأسفرت القمة عن الدعوة مجددا إلى عقد مفاوضات ثلاثية جديدة.

وانتقدت مصر والسودان في الاجتماع الأول الذي تم مؤخرا، بدء الملء المنفرد للسد من جانب إثيوبيا. وتعثرت المفاوضات بين الدول الثلاث على مدار السنوات الماضية، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بالتعنت والرغبة بفرض حلول غير واقعية.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر والسودان، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.