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كندا: اختراق آلاف الحسابات لمستخدمي خدمات حكومية

تاريخ النشر: 16/08/2020 - 10:19

كندا: اختراق آلاف الحسابات لمستخدمي خدمات حكومية
من داحل مبنى حكومي كندي (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: ريم بركة

اخترق قراصنة آلاف الحسابات الإلكترونية لمستخدمين لخدمات حكومية عبر الإنترنت، وفقا لما أوردته السلطات الكندية، السبت.

وقالت الأمانة العامة لمجلس الخزانة الكندية في بيان إنّ الهجمات استهدفت خدمة "جي سي كي" التي تستخدمها حوالي 30 وزارة فدرالية، وحسابات لوكالة الإيرادات الكندية.

وأضافت أنّ كلمات المرور وأسماء مستخدمي 9041 حسابا على خدمة "جي سي كي" تمّ "الحصول عليها بطريقة احتيالية واستخدمت لمحاولة الوصول إلى الخدمات الحكومية".

وأكّد البيان أنّ كل الحسابات التي تضرّرت من الهجوم تم إلغاؤها.

وبحسب البيان فإنّ القراصنة استهدفوا حوالي 5500 حساب لوكالة الإيرادات الكندية، مشيرة إلى أنّه على الإثر تمّ تعليق الدخول إلى هذه الحسابات "لحماية بيانات دافعي الضرائب".

وأكّد البيان أنّ الحكومة والشرطة الفدرالية فتحتا تحقيقا "لتحديد ما إذا كان هناك أي انتهاك للخصوصية وما إذا كان قد تم الحصول على معلومات من هذه الحسابات".

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