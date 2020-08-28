  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

أزمة المتوسط: الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 18:21

أزمة المتوسط: الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات على تركيا
إردوغان (أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨
تحرير: عدي محاميد

حذّر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، تركيا اليوم الجمعة، من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها، تشمل تدابير اقتصادية واسعة النطاق، ما لم يتم تحقيق تقدم باتّجاه خفض التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط.

وقال بوريل إن التكتل يرغب بمنح "الحوار فرصة جدية" لكنه ثابت في دعمه للبلدين العضوين، اليونان وقبرص، في الأزمة، ما عزز المخاوف من إمكانية اندلاع مواجهة عسكرية.

وأعاد نزاع بشأن الحدود البحرية وحقوق التنقيب عن الغاز إشعال الخصومة التاريخية بين أثينا وأنقرة، حيث أجرى كل من البلدين تدريبات عسكرية بحرية منفصلة.

مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل (أ. ب.)

ووافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذين يعقدون اجتماعا في برلين، على طلب قبرص فرض عقوبات على مزيد من الأشخاص على خلفية دورهم في عمليات التنقيب التي تجريها تركيا في مساحات مائية تطالب بها الجزيرة.

وحض بوريل أنقرة على "الامتناع عن التحرك بشكل أحادي" كشرط أساسي لإفساح المجال لتحقيق تقدم في الحوار، الذي تحاول ألمانيا لعب دور وساطة فيه.

وقال بوريل بعد المحادثات "اتفقنا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا، قد نضع قائمة بمزيد من القيود التي يتوقع مناقشتها خلال (اجتماع) المجلس الأوروبي في 24 و25 أيلول/سبتمبر".

ولدى سؤاله عن طبيعة العقوبات، قال بوريل إنه قد يتم توسيع نطاقها لتشمل سفنا أو غيرها من الأصول المستخدمة في عمليات التنقيب، إضافة إلى حظر استخدام موانئ ومعدات الاتحاد الأوروبي وفرض قيود على "البنى التحتية المالية والاقتصادية المرتبطة بهذه الأنشطة".

وأضاف أنه قد يتم النظر كذلك في فرض عقوبات واسعة ضد قطاعات بأكملها في الاقتصاد التركي، لكنه أشار إلى أن ذلك لن يتم إلا في حال لم تثبت التدابير المحددة ضد عمليات التنقيب فعاليتها.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#تركيا
#قبرص
#اليونان
#الاتحاد الأوروبي

حوارات

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها
حوار | تعريف اللاسامية يهدف إلى تكميم أفواه مناوئي إسرائيل وتوفير الشرعية لجرائمها

2020-08-15

حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم
حوار | عن عصا السياسة وجزرة الاقتصاد ونزع فلسطينيي الداخل عن سياقهم

2020-08-08

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

بيلاروسيا: عُملة تنهار.. ومساع أوروبيّة بإقناع روسيا بعدم التدخل العسكري
بيلاروسيا: عُملة تنهار.. ومساع أوروبيّة بإقناع روسيا بعدم التدخل العسكري

2020-08-28

التوتر الأميركي الصيني بالمحيط الهادي: سفينة حربية تبحر في بحر الصين
التوتر الأميركي الصيني بالمحيط الهادي: سفينة حربية تبحر في بحر الصين

2020-08-28

انقلابيو مالي ينصّبون غويتا رئيسًا للجمهورية
انقلابيو مالي ينصّبون غويتا رئيسًا للجمهورية

2020-08-28

الأكثر قراءة

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

تضامن ومطالبة بالإفراج عن رسام الكاريكاتير #عماد_حجاج

2020-08-27
كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

كورونا: 150 إصابة بالقدس و14 بغزة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة التفشّي في القطاع

2020-08-27
تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

تقرير: الصين قد تعاقب إسرائيل إثر التوتر مع أميركا

2020-08-27
أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

أشكنازي: إسرائيل انتقلت من الضم إلى التطبيع

2020-08-27
كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

كورونا: خطة إسرائيلية لتقليص رواتب 700 ألف من مستخدمي القطاع العام

2020-08-27