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ترامب يعد بسحق كورونا: 180 ألف وفاة بالولايات المتحدة

تاريخ النشر: 28/08/2020 - 08:02

ترامب يعد بسحق كورونا: 180 ألف وفاة بالولايات المتحدة
ترامب في البيت الأبيض، أمس (أ.ب.)
عرب ٤٨
تحرير: بلال ضاهر

تجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتّحدة عتبة الـ180 ألف حالة وفاة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تُعتبر مرجعاً في تتبّع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة كورونا.

وأظهرت البيانات، المنشورة قبيل فجر اليوم، الجمعة، أنّ إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 180,527 وفاة، بينها 931 حالة وفاة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

أمّا العدد التراكمي للإصابات المثبتة مخبرياً بالفيروس في الولايات المتّحدة، فارتفع بحسب المصدر نفسه إلى أكثر من 5.1 مليون إصابة، بينها 42,859 إصابة سجّلت خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وفي المقابل، فإنّ أكثر من 2.1 مليون مصاب بالفيروس في الولايات المتحدة أُعلن شفاؤهم من كورونا. والولايات المتّحدة هي، وبفارق شاسع عن سائر دول العالم، البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كورونا، سواء على صعيد الوفيات أو على صعيد الإصابات.

وفي الأسابيع الأخيرة، انخفض عدد الإصابات الجديدة التي تسجّل يومياً في الولايات المتّحدة، لكنّ هذا البلد لا يزال أبعد ما يكون عن الخروج من الأزمة الصحية.

ووعد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاب ألقاه مساء أمس أمام حشد ضخم من المدعوين في حديقة البيت الأبيض، بـ"سحق" وباء كورونا بواسطة لقاح أكّد أنّه سيتمّ إنتاجه بحلول نهاية العام وستكون "مئات ملايين الجرعات منه متوفّرة سريعاً".

وقال ترامب، في خطاب أعلن فيه قبوله رسمياً ترشيح الحزب الجمهوري له لولاية رئاسية ثانية وخصّص حيّزاً منه للدفاع عن طريقة تعامل إدارته مع الجائحة، "نحن نحشد العبقرية العلمية الأميركية لإنتاج لقاح في وقت قياسي".

وأضاف في الخطاب الذي ألقاه في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، أنه "سننتج لقاحاً قبل نهاية العام، وربّما حتّى قبل ذلك". وتابع أنه "سنحصل على لقاح آمن وفعّال هذا العام، وسويّاً سنسحق هذا الفيروس"، مؤكّداً أنّ "مئات ملايين الجرعات من هذا اللقاح ستكون متوفّرة سريعاً".

وقال ترامب، الذي لطالما قلّل من خطورة الجائحة وتوقع حتّى أن تزول "بمعجزة" ما، إنه "سنهزم الفيروس وسنضع حدّاً للوباء وسنخرج أقوى من أي وقت مضى".

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#كورونا
#فيروس كورونا
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#ترامب

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