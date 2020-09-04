تركيا: أمر بالإفراج عن محام مضرب عن الطعام منذ 238 يومًا

أمرت المحكمة العليا في تركيا، أمس، الخميس، بالإفراج عن محام مسجون مضرب عن الطعام، بعد أسبوع على وفاة المحامية المعتقلة إيبرو تيمتيك له بعد 238 يوما على بدئها إضرابا مماثلا.

وقالت المحكمة العليا في حكمها أن المحامي أيتاك أونسال يجب أن "يتم الإفراج عنه فورا" نظرا "إلى الخطر الذي يمثله بقاؤه في السجن على حياته".

ويضرب أونسال (32 عاما) عن الطعام منذ 213 يوما، بعدما حكم عليه العام الماضي بالسجن عشر سنوات بعد إدانته "بالانتماء إلى منظمة إرهابية". وفي شباط/فبراير بدأ مع تيمتيك إضرابا عن الطعام للمطالبة بمحاكمة جديدة.

وأونسال عضو في نقابة المحامين المعاصرين المتخصصة في الدفاع عن متهمين في قضايا سياسية حساسة، التي تتّهمها السلطات التركية بالارتباط بالمنظمة الماركسية اللينينية المتشددة "جبهة/حزب التحرير الشعبي الثوري" التي شنّت اعتداءات في السابق، وتعتبرها أنقرة وحلفاؤها الغربيون إرهابية.

وكان "مكتب هالكين للمحاماة" حيث تعمل تيمتيك أعلن في نهاية آب/أغسطس "استشهادها" في تغريدة على "تويتر"، وتوفيت في أحد مشافي إسطنبول بعد إضرابها عن الطعام 238 يوما للمطالبة بمحاكمة عادلة.

وأثارت وفاتها غضب أحزاب المعارضة في تركيا وخارجها.

وفي تموز/يوليو الماضي، رفضت محكمة في إسطنبول الإفراج عن أونسال وتيمتيك على الرغم من تقرير طبي يؤكد أن حالتهما الصحية لا تسمح لهما بالبقاء في السجن.

وبدلا من الإفراج عنهما نقل المحاميان إلى مستشفيين مختلفين في الشهر ذاته.

ويأتي قرار المحكمة العليا بينما يقوم رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، روبرت سبانو، بزيارة لتركيا حض خلالها الرئيس رجب طيب إردوغان، أمس، الخميس، على احترام سيادة القانون والتزام قرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة.