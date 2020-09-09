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نجاة نائب الرئيس الأفغاني من تفجير في كابول

تاريخ النشر: 09/09/2020 - 08:58

نجاة نائب الرئيس الأفغاني من تفجير في كابول
(أ.ب)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

هز انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني أمر الله صالح، وسط العاصمة كابول في وقت مبكر اليوم الأربعاء، لكن نائب الرئيس نجا ولم يصب بأذى، كما أعلن مسؤولون.

وقال رضوان مراد مدير المكتب الإعلامي لصالح "لقد فشل هذا الهجوم الإرهابي، وصالح نجا وهو بخير". وقال أحد مساعدي صالح لوكالة فرانس برس رافضا الكشف عن اسمه أن انتحاريا استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني عند مغادرته منزله متوجها إلى العمل.

وكتب رضوان مراد المتحدث باسم مكتب صالح على فيسبوك يقول "اليوم حاول عدو أفغانستان مرة أخرى إلحاق الأذى بصالح لكنهم فشلوا في الوصول إلى هدفهم الشرير ونجا صالح من الهجوم سالما"، مضيفا أن القنبلة استهدفت موكب صالح وأدت لإصابة بعض حراسه.

وذكرت قناة "طلوع نيوز" المحلية أن سيارات إسعاف وإطفاء هرعت إلى مكان الانفجار، فيما بين مسؤولو وزارة الصحة أنه تم نقل جثتين وسبعة مصابين إلى المستشفى حتى الآن.

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