  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

الدنمارك تعيين سفيرًا مكلفًا بإيواء المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي

تاريخ النشر: 10/09/2020 - 17:56

الدنمارك تعيين سفيرًا مكلفًا بإيواء المهاجرين خارج الاتحاد الأوروبي
(أرشيفية أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

أعلنت الدنمارك اليوم، الخميس، تعيين سفير خاص للهجرة مكلف بمحاولة إقامة مخيمات لطالبي اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي.

تتمثل مهمة السفير في طرق الأبواب لإيجاد دول خارج الاتحاد الأوروبي على استعداد لاستضافة ما يسمى بمراكز الاستقبال في الخارج لإيواء طالبي اللجوء أثناء معالجة طلباتهم.

وقال وزير الخارجية الدنماركي، جيبي كوفود، في بيان "يمكن لسفير الهجرة أن يساعد في فتح الباب أمام اقتراح الدنمارك بنهج جديد لوقف ضغط الهجرة على أوروبا وضمان مساعدة اللاجئين الحقيقيين بشكل أسرع وأفضل في المناطق المحيطة".

وكان اقتراح كوبنهاغن محل انتقادات في الداخل وعبر الاتحاد الأوروبي.

بالنسبة لكوبنهاغن، فإن الهدف من ذلك هو ثني المهاجرين عن التقدم بطلب للحصول على اللجوء في الدنمارك، ولكن أيضًا من أجل "تعزيز الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وتحسين ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، وتعزيز سلطات اللجوء والهجرة في دول ثالثة على طول طرق الهجرة"، حسب ما جاء في بيان حكوميّ.

وسيقوم فريق عمل بمساعدة السفير المعين حديثا أندرس تانغ فريبورغ.

في عام 2019، تقدم 2716 شخصًا بطلبات لجوء في الدنمارك، وهو أقل رقم منذ عام 2008.

في عام 2015، في ذروة أزمة الهجرة، تقدم أكثر من 21 ألف شخص بطلبات، رغم أن هذا كان ثُمن العدد في السويد المجاورة.

في عام 2017، قدمت النائبة آنذاك عن الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ميت فريدريكسن، التي أصبحت رئيسة للوزراء في انتخابات 2019، خطة لإعادة المهاجرين "غير الغربيين" إلى مخيمات ومراكز الاستقبال الخاصة للمهاجرين في شمال إفريقيا.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#الدنمارك
#المهاجرين
#سفير

حوارات

د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا
د. أباهر السقا: رغم التراجع.. القضيّة الفلسطينية لم تمت عربيًا

2020-09-05

دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه
دانيال - كسبري: الفلسطيني لم يخسر... بل يفوز بصموده اليومي على أرضه

2020-08-29

حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية
حوار | إفلاس سياسي فلسطيني شامل في مواجهة المخططات التصفوية

2020-08-22

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حريق مرفأ بيروت ناجم عن أعمال إصلاح والشرطة العسكرية تباشر بالتحقيق
حريق مرفأ بيروت ناجم عن أعمال إصلاح والشرطة العسكرية تباشر بالتحقيق

2020-09-10

الحوثيوّن يعلنون قصف "هدف مهمّ" في الرّياض
الحوثيوّن يعلنون قصف "هدف مهمّ" في الرّياض

2020-09-10

82 وفاة بكورونا في العراق و24 بالسعودية و15 بليبيا و11 بعمان
82 وفاة بكورونا في العراق و24 بالسعودية و15 بليبيا و11 بعمان

2020-09-10

الأكثر قراءة

كيف أسقطت الإمارات مشروع القرار الفلسطيني لإدانة تحالفها مع إسرائيل؟

كيف أسقطت الإمارات مشروع القرار الفلسطيني لإدانة تحالفها مع إسرائيل؟

2020-09-09
دقّة: فُرض الإغلاق على باقة

دقّة: فُرض الإغلاق على باقة "دون الأخذ بعين الاعتبار حقيقة أوضاع المدينة"

2020-09-09
مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

مصرع 4 بينهم رضيع (3 أيام) بحادثي طرق برام الله وطولكرم

2020-09-09
الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

الجامعة العربية تسقط مشروعًا فلسطينيًا ضدّ التحالف الإماراتي- الإسرائيلي

2020-09-09
نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

نتنياهو يسعى لفرض إغلاق شامل لتقييد المظاهرات ضده

2020-09-09