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مناورات عسكرية روسية في القوقاز

تاريخ النشر: 11/09/2020 - 20:59

مناورات عسكرية روسية في القوقاز
(أ. ب.)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: عدي محاميد

أعلنت روسيا مساء اليوم، الجمعة، أنها ستجري مناورات عسكرية ضخمة في القوقاز أواخر شهر أيلول/ سبتمبر إلى جانب قوات صينية وإيرانية وباكستانية وُجهت إليها دعوة للمشاركة.

وسيشارك أكثر من 12 ألف جندي في مناورات "القوقاز 2020"، التي ستجري في مناطق جنوب روسيا من 21 الى 26 أيلول/سبتمبر وتشمل تدريبات بحرية وبرية، وفق ما أعلن نائب وزير الدفاع الكسندر فومين خلال مؤتمر صحافي.

وقال فومين: "مناورات القوقاز 2020 غير موجهة ضد بلدان أخرى".

ووجهت روسيا دعوات إلى الصين وإيران وباكستان وبورما للمشاركة في المناورات إلى جانب قوات من الجمهوريات السوفياتية السابقة أرمينيا وأذربيجان وبيلاروس، بحسب بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وأضاف البيان أن أكثر من 250 دبابة ونحو 450 عربة عسكرية مقاتلة للمشاة ومدرعات ستشارك في المناورات، التي تشمل 80 ألف شخص بينهم عناصر دعم.

وتجري روسيا بانتظام تدريبات على نطاق واسع، وقد أعطى الرئيس فلاديمير بوتين، قبل شهرين أمرا إلى 150 ألف جندي للمشاركة في تدريبات عسكرية في جنوب غرب البلاد.

وغالبا ما تضم هذه المناورات قوات دول حليفة، وهي تعد من بين الأضخم في العالم في السنوات الأخيرة إلى جانب المناورات الروسية الصينية عام 2018.

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