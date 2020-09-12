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تركيا وإيران تدينان التطبيع البحريني الإسرائيلي.. وفتور أردني

تاريخ النشر: 12/09/2020 - 14:07

تركيا وإيران تدينان التطبيع البحريني الإسرائيلي.. وفتور أردني
ترامب خلال الإعلان (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

دانت تركيا وإيران، اليوم، السبت، الإعلان البحريني الإسرائيلي عن تطبيع العلاقات بوساطة أميركية، بينما أكّدت الخارجيّة الأردنية أن "زوال الاحتلال" هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

واعتبرت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "حكام البحرين سيصبحون من الآن وصاعدا شركاء في جرائم النظام الصهيوني باعتباره تهديدا دائما لأمن المنطقة وكل العالم الإسلامي"، وأضافت بأنه "عمل مخزٍ من قبل البحرين يضحي بالقضية الفلسطينية وعقود من النضال والمعاناة للشعب الفلسطيني، على مذبح الانتخابات الرئاسية الأميركية" المقررة في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

ورأت الخارجيّة الإيرانيّة أن "الشعب الفلسطيني المظلوم والمسلمين الأحرار في العالم سيرفضون التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الغاصب. وبالتالي، فإنّ هذا الإجراء المخزي سيبقى في ذاكرة الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب العالم الحرة إلى الأبد".

كما شجبت تركيا الاتفاق، أيضًا، معتبرة أنه يقوض القضية الفلسطينية. ورأت وزارة الخارجية التركية أنّ التطبيع "يشكل ضربة جديدة لجهود الدفاع عن القضية الفلسطينية ويعزز ممارسات إسرائيل غير القانونية اتجاه فلسطين ومحاولاتها لجعل احتلال الأراضي الفلسطينية مستداما".

وبينما امتنع الأردن عن الإدانة مثل تركيا وإيران، أكّد أنّ "زوال الاحتلال" الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفق حلّ الدولتين هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة، معتبرًا أنّ أثر اتّفاق البحرين وإسرائيل يعتمد على ما ستقوم به الأخيرة.

وأمس، الجمعة، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عن تطبيع رسميٍّ للعلاقات بين إسرائيل والبحرين، فيما قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو في بيان مصوّر، إنه سيتمّ "الليلة التوصل إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، هي البحرين"، بينما أعلن ملك البحرين عن إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، ومن المُقرر أن يوقّع نتنياهو ووزير خارجية البحرين، اتفاق "السلام" الثلاثاء المُقبل.

وجاء في بيان مشترك بين الولايات المتحدة والبحرين وإسرائيل، نشره ترامب عبر "تويتر"، إنه "تم الاتفاق على علاقات دبلوماسية كاملة بين البحرين وإسرائيل".

وقال نتنياهو في بيانه المصوّر الذي أعقب إعلان ترامب "أيها المواطنون الإسرائيليون، يسعدني أن أبلغكم أننا الليلة سنتوصل إلى اتفاق سلام آخر مع دولة عربية أخرى، مع البحرين. وهي تنضم إلى اتفاقية السلام التاريخية مع الإمارات"، وأضاف "استغرقنا 26 عاما للتوصل إلى اتفاق سلام ثان مع دولة عربية (يقصد الفترة الواقعة بين اتفاقي السلام مع مصر والأردن)، ولم يستغرق الأمر منا 26 عاما بل 29 يوما للتوصل إلى اتفاق سلام بين الدولة العربية الثالثة والدولة العربية الرابعة وسيكون هناك المزيد".

بدورها، أعلنت البحرين، الجمعة، التوصل إلى اتفاق على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل، برعاية أميركية، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية للمملكة "بنا".

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