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بيلاروسيا: توقيف 442 شخصا شاركوا في احتجاجات الأحد

تاريخ النشر: 21/09/2020 - 19:25

بيلاروسيا: توقيف 442 شخصا شاركوا في احتجاجات الأحد
متظاهرون في بيلاروسيا، الإثنين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أوقفت الشرطة في بيلاروسيا، أمس الأحد، أكثر من 400 شخص من المشاركين في التظاهرات التي شهدتها البلاد، احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة، فيما لا يزال بعض المحتجين، رهن الاحتجاز بانتظار جلسات المحاكمة، وفق ما أعلنت السلطات اليوم الإثنين.

وذكرت الشرطة في بيان، أنه تم توقيف "442 متظاهرا، بينهم 266 في العاصمة مينسك"، حسبما نقلت وكالة "أسوشييتيد برس".

متظاهرون في بيلاروسيا، الإثنين (أ ب)

وأضافت أن 330 من بين الموقوفين: "لا يزالون رهن الاحتجاز وبانتظار جلسات المحاكمة".

وتهز الاحتجاجات بيلاروسيا منذ أكثر من 6 أسابيع، يطالب خلالها المتظاهرون الرئيس، ألكسندر لوكاشينكو بالتنحي بعد 26 عامًا في السلطة.

ويرفض المحتجون إعلان اللجنة المركزية للانتخابات، فوز ألكسندر لوكاشينكو بولاية جديدة، إثر حصوله على نحو 80 بالمئة من الأصوات بانتخابات جرت في 9 آب/ أغسطس الماضي.

وقدر نشطاء حقوق الإنسان عدد المتظاهرين في مدينة مينسك، الأحد، بنحو 100 ألف، فيما قالت الشرطة إن أكثر من 20 ألفا فقط تظاهروا أمس في جميع أنحاء البلاد.

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#بيلاروسيا
#الانتخابات الرئاسية
#توقيف محتجين

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