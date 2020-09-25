أزمة شرقي المتوسط: اليونان تناشد تركيا إيجاد "حل دبلوماسي"

ناشد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، تركيا اليوم، الجمعة، إيجاد حل دبلوماسي للتوتر الحاصل بين البلدين في شرق المتوسط متمنيا بناء شراكة بين الجارتين.

وقال ميتسوتاكيس متوجها للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة "لذلك دعونا نجتمع ونتحدث ودعونا نسعى لإيجاد حل مقبول للطرفين. دعونا نعطي فرصة للدبلوماسية".

وأسف لمواجهة انفتاح بلاده بـ"تصعيد أنقرة وتضليلها وعدائيتها" قائلا إنه "ما زال متفائلا. الكل يدرك أن هذا التصعيد الدائم للتوتر لا يمكن أن يستمر".

وتابع "أرفض تصديق أن الشراكة بين البلدين الجارين غير ممكنة". وحذّر من أنه "إذا لم نتمكن بعد كل هذا من التوصل إلى تفاهم، فعلينا الاحتكام لمحكمة الدولية في لاهاي".

وأعلنت أنقرة وأثينا الثلاثاء، استئناف المفاوضات الثنائية قريبا عقب أسابيع من التوتر في شرق المتوسط حيث يتنازع البلدان حول مناطق يحتمل أن تكون ثرية بالموارد الغازية.

وخلال خطابه في الأمم المتحدة الثلاثاء، دعا أردوغان اليونان أيضا إلى "حوار صادق مستندا إلى القانون الدولي" لحل هذا النزاع فيما حذر من أي "إملاءات أو مضايقات أو هجوم" يستهدف تركيا.

واتهم ميتسوتاكيس الجمعة أنقرة مرة أخرى بـ"تقويض القانون الدولي وتهديد أمن المنطقة واستقرارها".