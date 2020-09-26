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أسيرة إيرانيّة تعلّق إضرابها عن الطعام بعد 45 يوما

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 17:58

أسيرة إيرانيّة تعلّق إضرابها عن الطعام بعد 45 يوما
المحامية الإيرانية نسرين سوتوده (أ.ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

علّقت المحاميّة والناشطة الحقوقية الإيرانيّة، نسرين سوتوده، إضرابها عن الطعام الذي استمر لأكثر من 45 يوما، وتنفذ سوتوده، حكما بالسجن، وذلك بعد أيام من إدخالها المستشفى، بحسب ما أفاد زوجها اليوم السبت.

وكانت سوتوده الحائزة عام 2012 على جائزة ساخاروف التي يمنحها البرلمان الأوروبي، نقلت من سجن إيوين حيث تقضي حكما بالحبس لمدة 12 عاما، الى وحدة العناية بالأمراض القلبية في مستشفى طالقاني في طهران نهاية الأسبوع الماضي، بعد تراجع "حاد" في وضعها الصحي، بحسب زوجها رضا خندان.

وأعيدت الأربعاء إلى السجن في حالة "سيئة"، وقال خندان لوكالة "فرانس برس" إننا "تواصلنا بشكل مقتضب هذا الصباح. أبلغتني أنها قررت إنهاء إضرابها عن الطعام خشية أن يسوء مرضها القلبي".

وأضاف "لم يكن جسدها قادرا على مواصلة ذلك، بعد إضراب لأكثر من 45 يوما"، موضحا أنها أنهت الإضراب الجمعة، لكنه لم يتبلغ بذلك سوى السبت لدى تواصلهما عبر الهاتف.

وأفاد خندان في وقت سابق أن سوتوده بدأت في 11 آب/ أغسطس الماضي إضرابا عن الطعام للمطالبة بتحسين أوضاع السجناء السياسيين في الجمهورية الإسلامية، لا سيما في ظل القلق من انتشار فيروس كورونا المستجد، الذي تعد الجمهورية الإسلامية أكثر الدول تأثرا به في منطقة الشرق الأوسط.

وأوقفت سوتوده، المحامية التي سبق لها الدفاع عن نساء تم توقيفهن لاحتجاجهن على قوانين فرض الحجاب، في حزيران/ يونيو 2018. وصدر العام الماضي حكم بسجنها.

وأفاد خندان الشهر الماضي أن زوجته بدأت إضرابا عن الطعام، ونشر بيانا لها تقول فيه إن أوضاع السجناء السياسيين تزداد صعوبة، لا سيما في ظل القلق من انتشار كوفيد-19.

وتسبب الوباء بوفاة نحو 25,400 شخص من بين أكثر من 443 ألف شخص أصيبوا به في الجمهورية الإسلامية، بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة الإيرانية السبت.

وقالت سوتوده (57 عاما) سابقا إن الهدف من إضرابها كان تأمين إطلاق سراح سجناء سياسيين لم يستفيدوا من قرارات العفو التي أتاحت الإفراج عن عشرات آلاف المدانين الآخرين إثر انتشار كوفيد-19، بعد عدم تجاوب القضاء مع مناشداتها المكتوبة.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#نسرين سوتوده
#ناشطة حقوقية إيرانيّة
#إضراب عت الطعام
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