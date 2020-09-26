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أوكرانيا: مقتل 22 عسكريًا جراء تحطّم طائرة

تاريخ النشر: 26/09/2020 - 07:12

أوكرانيا: مقتل 22 عسكريًا جراء تحطّم طائرة
الطائرة المنكوبة (أ ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب
تحرير: أحمد دراوشة

قتل 22 شخصا على الأقل، أمس، الجمعة، بينهم مجنّدون عسكريون وأصيب اثنان بجروح خطيرة جرّاء تحطم طائرة عسكريّة أوكرانيّة.

وبحسب ما أعلنت وزارة الداخليّة، فالطائرة تتبع سلاح الجو وسقطت قرب خاركيف، شرقيّ البلاد.

وأكد نائب وزير الدّاخلية، أنطون غيراشتشنكو، حصيلة القتلى لـ"فرانس برس"، واصفا الحادث بأنه "صادم" ومعلنا أن التحقيق جار لتبيان أسبابه.

وأظهرت لقطات فيديو نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان لا يزال يتصاعد من بقايا طائرة النقل "أنطونوف-26".

وقال سلاح الجو الأوكراني في بيان أن معظم (القتلى) كانوا طلابًا في المعهد الوطني للقوات الجوية الأوكرانية، وأضاف البيان أن الطائرة المنكوبة كانت تقل 27 شخصا، بينهم 20 مجندا في سلاح الطيران و7 من طاقم الطائرة.

وأكّدت خدمة الطوارئ وفاة 22 شخصا وجرح اثنين، و"البحث لا يزال مستمرا عن ثلاثة أشخاص".

ووصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الحادث بأنه "مأساة مريعة"، مضيفًا أنه سينتقل إلى خاركيف، اليوم السبت. وكتب على فيسبوك "نقوم على وجه السرعة بتشكيل لجنة للتحقيق في جميع ملابسات وأسباب المأساة".

وتحطمت الطائرة عند الساعة 8:50 مساء بالتوقيت المحلي (17:50 ت غ) على بعد كيلومترين من قاعدة تشوهيف العسكرية، وفق خدمة الطوارئ.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ

#أوكرانيا
#تحطم طائرة
#خاركيف

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