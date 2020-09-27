بريطانيا: اعتقال 10 أشخاص باحتجاجات ضد إجراءات العزل

عرب ٤٨ / أ ف ب

أوقفت الشرطة البريطانية 10 أشخاص في مظاهرة وسط لندن ضد إجراءات العزل العام، فيما أصيب 4 ضباط شرطة في المواجهات.

وتجمع آلاف المتظاهرين السبت في ميدان "ترافالغار" وسط العاصمة لندن رفضا لقوانين الإغلاق والتباعد المفروضة منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

ورفع المحتجون مجموعة متنوعة من اللافتات والأعلام في مسيرة تحمل اسم "نحن لا نوافق"، مع عدم مراعاة أي منهم ارتداء أغطية للوجه أو الالتزام بالتباعد.

وأصيب 4 ضباط شرطة بجروح عندما اشتبكوا مع المتظاهرين عند محاولتهم تفريق الحشود التي لم تلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وفي وقت سابق، فرضت الحكومة البريطانية حظر دخول الحانات والمطاعم في أنحاء البلاد إلى جانب قوانين أكثر حزما في ارتداء الكمامات وزيادة الغرامات في حالة عدم الامتثال إضافة إلى حظر معظم التجمعات لأكثر من 6 أشخاص.