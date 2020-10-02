728 وفاة بكورونا في البرازيل وأكثر من 36 ألف إصابة جديدة

سجّلت البرازيل، أمس الخميس، 36 ألفًا و157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، و728 وفاة خلال 24 ساعة.

وذكرت وزارة الصحة البرازيلية أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 4 ملايين و847 ألفا و92 إصابة.

في أحد الأحياء البرازيلية (أ ب)

ووصلت حصيلة وفيات الفيروس إلى 144 ألفا و680 وفاة، وذلك بعد تسجيل 728 حالة جديدة خلال 24 ساعة.

يذكر أن البرازيل سجلت ثاني أكبر حصيلة وفيات في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أكبر حصيلة إصابات بعد الولايات المتحدة والهند.

وحتى فجر اليوم الجمعة، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 34 مليونا و477 ألفًا، توفي منهم أكثر من مليون و23 ألفًا، وتعافى ما يزيد على 25 مليونا و637 ألفا، وفق موقع "worldometer" المتخصص في رصد إحصاءات الفيروس.