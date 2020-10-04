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جزر سليمان تسجّل أول إصابة كورونا على أراضيها

تاريخ النشر: 04/10/2020 - 09:37

جزر سليمان تسجّل أول إصابة كورونا على أراضيها
(pixabay) توضيحيّة
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

سجّلت جزر سليمان، أمس السبت، أول إصابة بفيروس كورونا، ما يخفض عدد الدول الصغيرة والمناطق المعزولة التي لم تسجل أي حالة حتى الآن إلى تسعة.

وأعلن رئيس الوزراء، ماناسيه سوغافاري، في خطاب تلفزيوني أن طالبًا وصل مؤخرا من الفيليبين في رحلة أعادت 96 مواطنًا خضع لفحص أظهر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال سوغافاري السبت "يؤلمني أن أقول إننا خسرنا وضعنا كدولة خالية من كوفيد-19 رغم مجهودنا المشترك لمنع الوباء من الوصول إلى بلدنا".

وحض سكان الأرخبيل الـ600 ألف على الحفاظ على هدوئهم موضحا أنه تم تفعيل عملية تتبّع المخالطين وتنفيذ تدابير أخرى تهدف إلى منع انتشار الفيروس. وأكد أنه ليس من الضروري فرض حجر منزلي.

وخضع الطالب في الفيليبين قبل أن يستقل الرحلة لثلاث فحوص كانت نتيجتها سلبية، غير أن فحصا روتينيا أجري له عند وصوله إلى العاصمة هونيارا أظهر إصابته ووضع في الحجر الصحي.

ووضع 18 طالبا آخر تبيّنت إصابتهم في الحجر في مانيلا. ومع إغلاق جزر سليمان حدودها في آذار/مارس، بقي أكثر من 400 طالب عالقين في الفيليبين التي تشهد انتشارا واسعا للفيروس.

وتحت ضغط العائلات، نظمت سلطات الأرخبيل ثلاث رحلات لإعادتهم، ووصلت الرحلة الأولى الثلاثاء.

وتبقى حتى الآن تسع جزر صغيرة أو مناطق بمنأى عن الفيروس، وهي كيريباتي وجزر مارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو وجزر ساموا وتونغا وتوفالو وارخبيل فانواتو.


#فيروس كورونا
#إصابات
#وفيات
#جزر سليمان
#أول إصابة

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