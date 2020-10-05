الهند تسجل 74 ألف إصابة بكورونا خلال يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم، الإثنين، عن ارتفاع مفاجئ في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال يوم أمس، حيث بلغ عدد الإصابات 74,442، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد منذ أن بدأ انتشار الفيروس إلى 6.6 مليون حالة إصابة.

ووفقا لبيان وزارة الصحة الهندية، فإنه توفي 903 مرضى بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 102,685.

وسجلت الهند ثاني أكبر عدد من الإصابات على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، لكن الإصابات الجديدة اليومية تميل الآن إلى الانخفاض، على الرغم من أنها لا تزال الأعلى في العالم.

كما ظل عدد حالات الإصابة بالفيروسات النشطة في البلاد أقل من مليون حالة خلال الأسبوعين الماضيين.

وتبلغ نسبة التعافي من كورونا في الهند 84٪، وهي أعلى نسبة في العالم، حيث تعافى أكثر من 5.5 مليون شخص من فيروس كورونا حتى الآن، وفقًا لوزارة الصحة.