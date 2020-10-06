رغم إصابته بكورونا: ترامب يبدي استعداده لإجراء المناظرة مع بايدن

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديمقراطية جو بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".

I am looking forward to the debate on the evening of Thursday, October 15th in Miami. It will be great! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 6, 2020

وبعد أربعة أيام أمضاها في مستشفى عسكري للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، خرج الرئيس الأميركي من المنشأة الطبية على وقع هدير محركات المروحية التي نقلته إلى البيت الأبيض وأصوات أنصاره الذين هتفوا باسمه.

وقد انتظر البعض طيلة النهار لمشاهدته وكانوا يأملون أن يكرر الجولة القصيرة التي قام بها في سيارته قبل يوم. مع ذلك، كانوا سعداء عندما صعد المروحية "مارين وان" التي حلقت فوق الحشد الذي تجمع أمام مستشفى وولتر ريد العسكري في بيتيسدا، على مشارف العاصمة واشنطن؛ بجسب ما أفادت "فرانس برس".

ودعا ترامب بعد وصوله البيت الأبيض فجر الثلاثاء، المواطنين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا، قائلاً إنه "سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب".

ودخل ترامب البيت الأبيض بشكل استعراضي، إذ وقف في شرفة الغرفة الزرقاء، وخلع الكمامة ووضعها في جيبه، أمام عدسات الكاميرات، ورفع إبهاميه في إشارة إلى تحسن حالته الصحية.

وأكد ترامب، الذي وصل قادما من مستشفى وولتر ريد، أنه "تعلم الكثير عنه"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية. وقال للأميركيين: "لا تتركوه يتحكم في حياتكم.. لا تخافوا منه.. كونوا حذرين.. أنتم تستطيعون هزيمته"، ودعاهم إلى "العودة للعمل".

وأضاف في كلمة بالفيديو نشرها عبر تويتر: "لدينا أفضل المعدات الطبية.. أفضل الأدوية التي تم تطويرها حديثا، وستحظى بموافقة قريبا". ولفت ترامب إلى أنه كان بإمكانه مغادرة المستشفى، قبل يومين، قائلاً: "كنت أشعر أني أفضل مما كنت عليه قبل 20 عاما".