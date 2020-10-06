  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

رغم إصابته بكورونا: ترامب يبدي استعداده لإجراء المناظرة مع بايدن

تاريخ النشر: 06/10/2020 - 17:59

رغم إصابته بكورونا: ترامب يبدي استعداده لإجراء المناظرة مع بايدن
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنه يريد أن تجري المناظرة الرئاسية المقبلة مع منافسه الديمقراطية جو بايدن، رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتب في تغريدة "أتطلع للمناظرة مساء الخميس 15 تشرين الأول/ أكتوبر في ميامي. ستكون عظيمة".

وبعد أربعة أيام أمضاها في مستشفى عسكري للعلاج من إصابته بفيروس كورونا، خرج الرئيس الأميركي من المنشأة الطبية على وقع هدير محركات المروحية التي نقلته إلى البيت الأبيض وأصوات أنصاره الذين هتفوا باسمه.

وقد انتظر البعض طيلة النهار لمشاهدته وكانوا يأملون أن يكرر الجولة القصيرة التي قام بها في سيارته قبل يوم. مع ذلك، كانوا سعداء عندما صعد المروحية "مارين وان" التي حلقت فوق الحشد الذي تجمع أمام مستشفى وولتر ريد العسكري في بيتيسدا، على مشارف العاصمة واشنطن؛ بجسب ما أفادت "فرانس برس".

ودعا ترامب بعد وصوله البيت الأبيض فجر الثلاثاء، المواطنين إلى عدم الخوف من فيروس كورونا، قائلاً إنه "سيتم طرح اللقاحات في وقت قريب".

ودخل ترامب البيت الأبيض بشكل استعراضي، إذ وقف في شرفة الغرفة الزرقاء، وخلع الكمامة ووضعها في جيبه، أمام عدسات الكاميرات، ورفع إبهاميه في إشارة إلى تحسن حالته الصحية.

وأكد ترامب، الذي وصل قادما من مستشفى وولتر ريد، أنه "تعلم الكثير عنه"، بحسب شبكة "سي إن إن" الأميركية. وقال للأميركيين: "لا تتركوه يتحكم في حياتكم.. لا تخافوا منه.. كونوا حذرين.. أنتم تستطيعون هزيمته"، ودعاهم إلى "العودة للعمل".

وأضاف في كلمة بالفيديو نشرها عبر تويتر: "لدينا أفضل المعدات الطبية.. أفضل الأدوية التي تم تطويرها حديثا، وستحظى بموافقة قريبا". ولفت ترامب إلى أنه كان بإمكانه مغادرة المستشفى، قبل يومين، قائلاً: "كنت أشعر أني أفضل مما كنت عليه قبل 20 عاما".


#فيروس كورونا
#مناظرة رئاسية
#دونالد ترامب
#جو بايدن

حوارات

حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا
حنين زعبي في عشرينية الهبّة: لن تنجح مدنيا طالما أنّك تفشل سياسيا

2020-10-03

عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى
عشرينيّة هبة القدس والأقصى: الشهداء ليسوا أرقامًا ولا ذكرى

2020-09-26

د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"
د. أحمد رفيق عوض: بيان القيادة الموحدة... "اتفاق ضرورة"

2020-09-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حظر تجوال شامل في الأردن يبدأ منتصف ليل الخميس
حظر تجوال شامل في الأردن يبدأ منتصف ليل الخميس

2020-10-06

سورية: 14 قتيلا غالبيتهم مدنيون إثر انفجار سيارة مفخخة 
سورية: 14 قتيلا غالبيتهم مدنيون إثر انفجار سيارة مفخخة 

2020-10-06

المؤشر العربي: 88% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل
المؤشر العربي: 88% من مواطني المنطقة العربية يرفضون الاعتراف بإسرائيل

2020-10-06

الأكثر قراءة

مقتل امرأة وإصابتان في جريمتي إطلاق نار بالبعنة ودير الأسد

مقتل امرأة وإصابتان في جريمتي إطلاق نار بالبعنة ودير الأسد

2020-10-05
ترامب يعود إلى المستشفى بعد مغادرته لتحية أنصاره

ترامب يعود إلى المستشفى بعد مغادرته لتحية أنصاره

2020-10-05
مختصون يرسمون صورة خطيرة عن وضع ترامب وطريقة علاجه

مختصون يرسمون صورة خطيرة عن وضع ترامب وطريقة علاجه

2020-10-05

"إسرائيل ستوقف تزويد أذربيجان بالأسلحة خلال يومين"

2020-10-05
الصحة الإسرائيلية: 28 وفاة بكورونا و900 حالة خطيرة

الصحة الإسرائيلية: 28 وفاة بكورونا و900 حالة خطيرة

2020-10-05