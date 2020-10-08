وزيرا خارجية تركيا واليونان يتفقان على إجراء "محادثات استكشافية"

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، اليوم الخميس، عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره اليوناني، نيكوس ديندياس، على إجراء محادثات استكشافية بين البلدين، وفقا لوكالة الأناضول، وذلك في أول اجتماع رفيع المستوى منذ بدء التوتر حول استكشاف النفط والغاز في شرق البحر المتوسط.

والتقى تشاوش أوغلو لفترة وجيزة مع ديندياس على هامش منتدى نظمته مؤسسة غلوبسك للأبحاث في براتيسلافا، في سلوفاكيا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن الوزيرين ناقشا "القضايا الثنائية والإقليمية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وفي أثينا، أكد مصدر في وزارة الخارجية، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء اليونانية، أن دندياس نقل إلى نظيره التركي موقف أثينا المعارض لإعادة فتح ساحل مدينة فاروشا المهجورة في الجزء التركي في شمال جزيرة قبرص.

وتعتبر إعادة فتح شاطئ مدينة فاروشا، التي تشكل أحد رموز تقسيم الجزيرة، موضوع خلاف جديداً يهدد بتأجيج التوتر بين أنقرة وأثينا. وأعلن عنه، أول من أمس، الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، و"رئيس وزراء جمهورية شمال قبرص التركية"، إرسين تتار، وهي جمهورية لا تعترف بها سوى أنقرة.

وتتنازع اليونان وتركيا العضوان في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول استغلال ثروات شرق المتوسط. وبعد استعراض القوة وتصريحات مناوئة في آب/أغسطس، اتفقت أنقرة وأثينا، في أيلول/سبتمبر الفائت، على استئناف "المحادثات الاستكشافية" في موعد يحدد لاحقًا.

وفي إشارة إلى الرغبة في التهدئة، تم التوصل إلى اتفاق في الناتو بين اليونان وتركيا بشأن آلية لتجنب النزاعات، الأسبوع الماضي.

وتعد مسألة مياه قبرص الإقليمية جزءًا من التوتر بين البلدين وكلاهما "ضامن" لهذه الجزيرة المتوسطية المقسمة.

وبعث قادة الاتحاد الأوروبي، المجتمعون في قمة في بروكسل، يوم الجمعة الماضي، برسالة حازمة إلى تركيا مصحوبة بتهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف عمليات التنقيب التي تعتبر غير قانونية في مياه قبرص الإقليمية.

بعد ذلك غادرت سفينة التنقيب عن النفط التركية "يافوز" منطقة قبرص البحرية وعادت إلى الساحل التركي، وهي لفتة يمكن تفسيرها على أنها علامة على رغبة بوقف التصعيد من جانب أنقرة.