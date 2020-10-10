فرنسا: اصطدام طائرتين ومصرع 5 أشخاص

لقي خمسة أشخاص مصارعهم، اليوم السبت، إثر اصطدام طائرة تقل سياحا بأخرى خفيفة في غربي فرنسا، وفق ما أعلنت السلطات المحلية.

واصطدمت الطائرة الشراعية الصغيرة التي كان على متنها شخصان بطائرة سياح من طراز "دي أيه40" كان على متنها ثلاثة أشخاص بعد ظهر اليوم السبت، في إقليم أندر ايه لوار، بحسب ما أفادت المسؤولة في الحكومة المحلية نادية صغير.

وأسفر الحادث عن مقتل جميع الركاب الخمسة، بحسب المصدر ذاته. وتم إرسال نحو خمسين عنصر إطفاء إلى الموقع ونحو 30 من عناصر الشرطة لإغلاق المكان.

ولم تتضح بعد هويات الضحايا ولا أسباب الحادث بينما فتحت السلطات تحقيقا بشأنه.