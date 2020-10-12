مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بروسيا

قُتِل 4 أشخاص على الأقل، جرّاء إطلاق نار من قِبل مسلّح مجهول على محطة للحافلات في مقاطعة "نيجني نوفغورود"، بحسب ما أفادت أجهزة الأمن الروسية، الإثنين.

ونقل موقع "روسيا اليوم" المحلي عن مصادر أمنية لم يسمّها القول، إن "رجلا مجهولا أطلق النار على محطة قرب مدينة بور في مقاطعة نيجني نوفغورود، ما أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين"

وأضافت المصادر أن "الجرحى في حالات متوسطة الخطورة".

وأشارت إلى أن "الهجوم نفذ خلال وقوف حافلة في المحطة، بينما أكدت إدارة وزارة الداخلية في مقاطعة نيجني نوفغورود وقوع الحادث".

وأوضحت وسائل إعلام محلية استنادا إلى شهود عيان أن "منفذ الهجوم شاب في الـ 18 من عمره تقريبا، وكان يحمل بندقية وحقيبة وتمكن من الفرار إلى الغابات المحيطة، وبدأت الشرطة البحث عنه".