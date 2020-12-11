روسيا تندّد بقرار ترامب حول الصحراء.. وتبارك التطبيع

أدانت روسيا، اليوم الجمعة، قرار الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية، معتبرة أنه يتعارض مع القانون الدولي.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، قوله "هذا انتهاك للقانون الدولي".

وأضاف ان هذا القرار لا يحترم "قرارات مجلس الأمن الدولي التي وافق عليها الأميركيون أنفسهم".

وتشكّل مسألة وضع الصحراء الغربية موضع خلاف بين المغرب والانفصاليين الصحراويين.

وتدعو جبهة البوليساريو، وهي حركة استقلال صحراوية، إلى استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، فيما يقترح المغرب الذي يسيطر على أكثر من ثلثي هذه الأراضي الصحراوية الشاسعة، خطة حكم ذاتي تحت سيادته.

ووقع ترامب الذي سيغادر البيت الأبيض يوم 20 كانون الثاني/ يناير، الخميس، إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الأراضي المتنازع عليها في الوقت الذي أعلن فيه أن الرباط تعهدت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

ولفت بوغدانوف إلى أن موسكو تعتبر إقامة العلاقات "ضرورية لإقامة روابط خصوصا أنه كان هناك دائما جالية يهودية كبيرة في المغرب وقد تم الحفاظ على اتصالات تاريخية وإنسانية".

وفي ظل إدارة ترامب، أصبح المغرب رابع دولة في العالم العربي تعلن إقامة علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل أو استئنافها في الأشهر الأخيرة، بعد الإمارات والبحرين والسودان.