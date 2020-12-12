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قصيدة ألقاها إردوغان أغضبت الإيرانيين

تاريخ النشر: 12/12/2020 - 16:59

قصيدة ألقاها إردوغان أغضبت الإيرانيين
الرئيس التركي والأذريبيجاني (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: طارق طه

انتقدت تركيا، اليوم السبت، وصفَ إيران لكلمة الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، وقالت عن الوصف بأنه "لغة مسيئة"، وذلك بعد أن ألقى إردوغان قصيدة تتضمن دلالات على أن المناطق الشمالية الغربية الإيرانية هي جزء من أذربيجان.

وكثّفت إيران وتركيا تعاونهما الاقتصادي خلال العقد الماضي، لكنهما لا تزالان متنافستين في أجزاء عديدة من الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.

وكان إردوغان قد ألقى خطابا، الخميس، في العاصمة الأذرية (باكو)، خلال احتفال بمناسبة الانتصار العسكري الذي حققته أذربيجان على أرمينيا بعد ستة أسابيع من القتال حول منطقة ناغورني قرة براغ المتنازع عليها.

وتلا إردوغان خلال تلك الزيارة قصيدة قالت طهران إنها قد تثير النزعة الانفصالية في أوساط الأقلية الأذرية في إيران.

وتعيش في إيران جماعة كبيرة من السكان من القومية الآذرية، وخاصة في المحافظات الشمالية الغربية المحاذية لأذربيجان وأرمينيا والتي يفصلها عن أذربيجان نهر آراس.

في اليوم التالي، كتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على "تويتر" "لم يخبر أحد الرئيس إردوغان أن ما تلاه بشكل خاطئ يشير إلى الفصل القسري لمناطق في شمال آراس عن الوطن الأم في إيران".

ووفقا لوكالة "إيسنا" الإيرانية فإن القصيدة تعد "واحدة من رموز الانفصاليين الأتراك". ولفتت إلى أن الأبيات تشير إلى نهر آراس و"تشكو من المسافة بين الأشخاص الذين يتحدثون الأذرية على ضفتي النهر".

وأعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت السفير التركي في طهران حول تعليقات إردوغان "التدخلية وغير المقبولة"، مطالبة بـ"تفسير فوري". في المقابل، استدعت تركيا سفير إيران لدى أنقرة بسبب مزاعم "لا أساس لها".

وأبلغت الخارجية السفير الإيراني أنّه "من غير المقبول" بالنسبة إلى ظريف أن بكتب على "تويتر" بدلا من استخدام قنوات أخرى للتعبير عن "انزعاجه".

والسبت، صعّدت أنقرة من موقفها بتصريح لرئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألتون قال فيه "ندين استخدام لغة مسيئة تجاه رئيسنا وبلدنا بسبب تلاوة قصيدة تم إخراج معناها عمدا من سياقه".

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

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