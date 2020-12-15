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اعتراف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركيّ بفوز بايدن

تاريخ النشر: 15/12/2020 - 19:36

اعتراف زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركيّ بفوز بايدن
زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ماكونيل (ا ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: باسل مغربي

اعترف زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي، ميتش ماكونيل، اليوم الثلاثاء، بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في مواجهة المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

وجاء اعتراف ماكونيل، غداة تأكيد المجمع الانتخابي للنتائج.

وقال ماكونيل في مستهل مناقشات مجلس الشيوخ: "المجمع الانتخابي قال كلمته وأودُّ تاليًا، تهنئة الرئيس المنتخب جو بايدن".

ويُعدّ ماكونيل الداعم بشدة لترامب طوال ولايته، أرفع زعيم جمهوري يعترف بهزيمة الرئيس المنتهية ولايته الذي لا يزال يرفض الإقرار بذلك متحدثا من دون أدلة عن عمليات تزوير كبيرة.

وأضاف ماكونيل أن "الناخبين الكبار اجتمعوا بالأمس في الولايات الخمسين، ما يعني أنه اعتبارا من هذا الصباح لدى بلادنا رسميا رئيس منتخب ونائبة رئيس منتخبة".

وتابع ماكونيل: "أمل عدد كبير منا أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى نتيجة مغايرة، لكن لنظامنا الحكومي آليات لتحديد هوية من سيتولى منصبه في 20 كانون الثاني/ يناير".

وأشاد ببايدن، السناتور عن ديلاوير لفترة طويلة، "الذي كرس نفسه للخدمة العامة طوال أعوام طويلة"، وكذلك بنائبته، كامالا هاريس، التي كانت بدورها عضوا في مجلس الشيوخ.

وقال أيضا: "بعيدا عن خلافاتنا، في إمكان جميع الأميركيين أن يفخروا بأنه بات لأمتنا نائبة رئيس منتخبة للمرة الأولى".

وبعد انتخابات الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر، دعم ماكونيل ترامب، معتبرا أن "من حقه التام النظر في مزاعم عن تجاوزات واللجوء إلى خياراته القانونية"، لكنه تجنب تبني الاتهامات بحصول عمليات تزوير.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي
#ميتش ماكونيل
#مجلس الشيوخ الأميركي
#جو بايدن
#دونالد ترامب

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