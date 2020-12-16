أفغانستان: مقتل 13 شرطيا في هجومين لطالبان على نقطتي تفتيش

قتل 13 عنصر أمن في هجوم شنه مسلحو حركة طالبان على مخفر للشرطة في ولاية "بغلان"، شمالي أفغانستان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

في المقابل، ذكرت وكالة "فرانس برس" أن عناصر الشرطة الأفغان، قُتِلوا إثر "هجومين لعناصر من طالبان على نقطتي تفتيش ليلا في شمال البلاد".

واقتحم المسلحون وسيطروا لفترة وجيزة على الحاجزين على مشارف بولي خمري، عاصمة ولاية بغلان، بحسب المسؤولين. ونُقل القتلى وخمسة جرحى إلى مستشفى الولاية، بحسب مدير المرفق، عين الدين سياد.

وأكد المتحدث باسم شرطة الولاية، أحمد جاود بشرات الهجوم.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي في إطار موجة أعمال عنف تهز البلاد منذ الأسابيع القليلة الماضية.

وفي حادثة منفصلة اليوم الأربعاء، قتل خمسة عناصر أمنيين و17 عنصرا من طالبان عندما تصدت قوات الحكومة لهجوم في ولاية أوروزغان، وفق مسؤول آخر.

وتتصاعد أعمال العنف في كافة أنحاء أنحاء الولايات الأفغانية حتى مع خوض طالبان والقوات الحكومية محادثات سلام بهدف طي صفحة الحرب.