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الاتحاد الأوروبي يُعلن موعد بدء التلقيح ضدّ فيروس كورونا  

تاريخ النشر: 17/12/2020 - 15:18

الاتحاد الأوروبي يُعلن موعد بدء التلقيح ضدّ فيروس كورونا  
في أحد المتاجر بألمانيا (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، في تغريدة بموقع "تويتر"، أن التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، سيبدأ في الاتحاد الأوروبي في 27 و28 و29 كانون الأول/ ديسمبر.

وأكدت الوكالة الأوروبية للأدوية أنها ستدرس ترخيص لقاح فايزر/بايونتيك في 21 كانون الأول/ديسمبر، قبل أسبوع من الموعد المقرر.

وكانت المفوضية، قد أشارت إلى أنها ستعطي الإذن لبدء التلقيح خلال اليومين اللذين يليا موافقة وكالة الأدوية.

أمام أحد المتاجر في فرنسا (أ ب)

وكتبت رئيسة السلطة التنفيذية عبر تويتر: "حان الوقت لأوروبا: في 27 و28 و29 كانون الأول/ديسمبر، سيبدأ التطعيم في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي. نحن نحمي مواطنينا ونحن أقوى معا".

وأضافت: "سيحدث ذلك إذا سار كل شيء كما هو مخطط له (...) بالتأكيد هذا شرط" إذ إن ترخيص بروكسل لا يمكن أن يتم إلا "على أساس تقييم إيجابي" من الجهة التنظيمية الأوروبية.

وسيتم توزيع الدُفعات الأولى من اللقاحات التي تولت المفوضية الأوروبية مسألة تنظيم الطلبات عليها في أوروبا، بين الدول حسب عدد سكانها.

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#الاتحاد الأوروبي
#فيروس كورونا

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