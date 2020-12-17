كورونا: معدل وفيات قياسي بأميركا وقيود بأوروبا بأعياد الميلاد

في الوقت الذي يواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار حول العالم، تم بأميركا تسجيل معدل قياسي يومي بالإصابات والوفيات، فيما فرضت عدة دول بأوروبا سلسة قيود بأعياد الميلاد لوقف انتشار العدوى حذرت هيئات صحية من موجة ثالثة يخشى أن تضرب القارة الأوروبية.

وحتى الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 73 مليونا و904 آلاف، توفي منهم أكثر من مليون و644 ألفا، وتعافى ما يزيد على 51 مليونا و902 ألف.

وسجلت الولايات المتحدة، أمس الأربعاء، وفاة أكثر من 3700 شخص وإصابة أكثر من 250 ألفا آخرين بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية للإصابات والوفيات هي الأعلى على الإطلاق في هذا البلد، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وهذه هي المرة الثالثة خلال هذا الأسبوع التي تتجاوز فيها حصيلة الوفيات اليومية بكوفيد-19 في الولايات المتحدة عتبة الـ3000 حالة وفاة.

وهناك حاليًا أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدثها باستمرار وزارة الصحة الأميركية.

وأصيب أكثر من 16.9 مليون شخص بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة منذ بدء تفشي الوباء.

وبدأت الولايات المتحدة الإثنين حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال كانون الأول/ديسمبر الجاري.

وفي القارة الأوروبية، فرضت عدة دول سلسلة قيود جديدة لوقف انتشار كورونا، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية اليوم الأربعاء، من "خطر كبير" لعودة انتشار الفيروس في أوروبا، خلال موسم أعياد الميلاد.

وقال الفرع الأوروبي للمنظمة في بيان، إنه بـ"متابعة تطور وباء كورونا في أوروبا، هناك خطر كبير لانتشار جديد في الأسابيع والأشهر الأولى من 2021″.

وأوصت المنظمة بـ"وضع الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال احتفالات نهاية العام الجاري".

وتشهد ألمانيا موجة ثانية قاسية من جائحة كورونا، بدأت على إثرها اليوم، تطبيق إغلاق صارم للحياة العامة في جميع أنحاء البلاد، ينتهي في 10 يناير/كانون الثاني المقبل.

وفي بريطانيا، اضطرت الحانات والمطاعم والفنادق في لندن إلى الإغلاق الأربعاء للمرة الثالثة منذ بدء انتشار الوباء. وقالت إيما ماكلاركين المديرة العامة لجمعية الحانات إنه "مسمار جديد" في نعش الحانات.

وفي الدانمارك، ستتوسع إجراءات العزل الجزئي السارية في ثلثي مناطق البلاد (إغلاق المدارس التكميلية والثانويات والحانات والمطاعم والمراكز الرياضية والأماكن الثقافية) إلى كل أنحاء البلاد.

وفي هولندا، دخل الإغلاق لمدة 5 أسابيع حيز التنفيذ الثلاثاء حتى 19 يناير/كانون الثاني المقبل.

ومن جهتها فرضت فرنسا، حيث تواصل وتيرة الإصابات ارتفاعها، حظر تجول باتا يسري من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا كل ليلة، بما في ذلك رأس السنة الجديدة، باستثناء ليلة عيد الميلاد فقط.