ألمانيا تسجل أعلى عدد إصابات بكورونا وأوروبا ترفع قيود السفر تدريجيًّا

سجلت ألمانيا، اليوم الجمعة، 33 ألفا و777 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، وهو أعلى عدد إصابات تسجله البلاد في يوم واحد منذ بدء تفشي الجائحة، فيما بدأت دول الاتحاد الأوروبي في رفع قيود السفر تدريجيا، مع عدد من البلدان، بعد فرض إجراءات حظر السفر على خلفية انتشار الفيروس.

وأكدت بيانات معهد "روبرت كوخ" الألماني الجديدة أن عدد الإصابات في البلاد، وصلت إلى أكثر من مليون و43 ألف حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 813 شخصا توفوا خلال 24 ساعة، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 24 ألفا و938 شخصا.

وارتفع عدد الوفيات، اليوم، إلى 952 شخصا، وهو أعلى عدد وفيات تسجله ألمانيا في يوم واحد.

وفرضت ألمانيا الأربعاء الماضي، إجراءات أكثر صرامة بسبب تسجيلها لأسوأ حصيلة منذ بدء انتشار الجائحة، حيث أغلقت المحلات غير الأساسية، والمدارس، ومراكز الرعاية النهارية.

فحص للكشف عن الفيروس في ألمانيا (أ ب)

وتقتصر خدمات المطاعم والمقاهي على تقديم الوجبات الجاهزة فقط، حتى كانون الثاني/ يناير المقبل، كما لا يسمح بتجاوز عدد الأفراد في التجمعات لأكثر من 5 أفراد، من أسرتين.

رفع قيود السفر تدريجيًّا

من جانبها، بدأت دول الاتحاد الأوروبي في رفع قيود السفر تدريجيا، مع عدد من البلدان، بعد فرض إجراءات حظر السفر على خلفية انتشار الفيروس كورونا، منذ آذار/ مارس الماضي.

ونشر المجلس الأوروبي، اليوم، عبر توتير، قائمة بالدول "الموصى بها" لرفع قيود السفر، إذ تم تحديثها آخر مرة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ووفقا للقائمة، سيتم فتح الحدود الخارجية لدول الاتحاد الأوروبي تدريجيا مع كل من: أستراليا، واليابان، ونيوزيلندا، ورواندا، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند.

ويمكن أن يتاح السفر أيضا إلى الصين بشرط حصول مواطني الاتحاد الأوروبي على إذن سفر من بلادهم، بحسب المصدر نفسه.

وتستمر قيود السفر كما هي على جميع البلدان التي لم يذكرها المجلس الأوروبي في قائمته.

رجل في أحد مقاهي إسبانيا (أ ب)

ومع ذلك، سيتم تحديث القائمة وفقا لآخر تطورات فيروس كورونا، والتدابير الاحترازية للبلاد لمنع انتشار الفيروس.

وما تزال إجراءات حظر السفر مفروضة على المملكة المتحدة، التي خرجت رسميا من الاتحاد الأوروبي، إذ لم تذكر في القائمة.

وفي آذار/ مارس الماضي، فرضت دول الاتحاد الأوروبي قيودا، على السفر غير الإلزامي على أعضائها الـ27، وكذلك أيسلندا، وليختنشتاين، والنرويج، وسويسرا، والتي تعد جزءا من منطقة شنغن، لكبح تفشي الفيروس.

والقائمة المعلنة ليست إلزامية لدول الاتحاد، فهي فقط "موصى بها".

وحتى صباح اليوم، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا مليونا و669 ألف شخص، بينما تجاوزت الإصابات 75 مليونا و 343 ألف حالة، أما المتعافين فبلغ عددهم 52 مليونا و904 ألفًا و381، بحسب موقع "وورلد ميتر" المعني برصد ضحايا الوباء بالعالم.