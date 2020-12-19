هجوم صاروخي يستهدف قاعدة أميركية شمال كابل

استهدف هجوم صاروخي، اليوم السبت، قاعدة جوية أميركية رئيسية في شمال كابل، لكن من دون أن يتسبب بسقوط ضحايا أو وقوع أضرار، وفق ما أفاد مسؤولون أفغان وآخرون من حلف شمال الأطلسي.

وأطلقت خمسة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية في ولاية بروان عند الساعة السادسة صباحا بحسب التوقيت المحلي، وفق ما أفادت المتحدثة باسم حاكم الولاية، وحيدة شاهكار.

وأوضحت أنه تم إطلاق خمسة من 12 صاروخا تم تحميلها على مركبة باتّجاه القاعدة، بينما فككت الشرطة السبعة المتبقية.

وأكد مسؤول من حلف شمال الأطلسي وقوع الهجوم الصاروخي، قائلا: "أطلقت صواريخ باتّجاه قاعدة باغرام الجوية هذا الصباح".

وأضاف أن "التقارير الأولية تفيد بعدم سقوط أي ضحايا وعدم تعرّض القاعدة الجوية إلى أضرار". ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم بينما نفت طالبان تورطها.

وسبق أن أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، مسؤوليته عن عدة هجمات شهدتها كابل، بينهما هجومان صاروخيان ضربا عدة مناطق سكنية في العاصمة وأسفرا عن سقوط ضحايا.

كما أعلنت المجموعة مسؤوليتها عن هجمات طالت مركزين تعليميين منفصلين في كابل، ما أسفر عن مقتل العشرات، معظمهم من الطلاب.

وجاء هجوم السبت بعد يوم من مقتل 15 طفلا عندما انفجرت دراجة نارية مفخخة قرب تجمّع ديني في ولاية غزنة؛ واتّهم مسؤولون أفغان حركة طالبان بالوقوف وراء الهجوم في غزنة.

وتصاعد العنف في أفغانستان خلال الأشهر الأخيرة على الرغم من إطلاق الحكومة وطالبان محادثات سلام لإنهاء الحرب الطاحنة التي تشهدها البلاد.

ونفّذت طالبان هجمات بوتيرة يومية تقريبا استهدفت قوات الأمن الأفغانية وقتل أو جرح على إثرها مئات عناصر الأمن.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة، الجنرال مارك ميلي، لقاء نادرا من نوعه في قطر مع ممثلين عن حركة طالبان، ودعاهم إلى خفض العنف في أفغانستان.