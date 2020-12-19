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"موديرنا" بدأت توزيع لقاحها لعدة ولايات في أميركا

تاريخ النشر: 19/12/2020 - 21:17

"موديرنا" بدأت توزيع لقاحها لعدة ولايات في أميركا
"موديرنا" (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: طارق طه

نُقلت أولى جرعات لقاح شركة "موديرنا" للوقاية من فيروس كورونا إلى عدة نقاط في الولايات المتحدة، اليوم السبت، وفق ما أفاد المسؤول الحكومي عن عملية التوزيع.

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأميركية قد أعلنت، الجمعة، منح ترخيص طارئ لاستعمال اللقاح، عقب أسبوع من إجازتها لقاح "فايزر وبايونتك".

وقال الجنرال، غوس بيرنا، القائم على عملية "وارب سبيد" التي أطلقتها الحكومة، إن "توزيع لقاح موديرنا بدأ بالفعل".

وانطلق السبت نقل الجرعات الأولى من بلومنغتون في ولاية إنديانا، حيث يوجد مركز تعبئة اللقاح الذي تديره شركة "كاتالانت" نيابة عن موديرنا.

وأضاف بيرنا خلال مؤتمر صحافي أنه جرى "حزم الطرود وتعبئتها اليوم"، موضحا أن شركتي "فيديكس" و"يو بي إس" للتوزيع لن توصلا الجرعات إلى وجهاتها حتى الأحد.

ويجب إبقاء لقاح شركة "موديرنا" في حرارة أقل من 20 درجة تحت الصفر، في حين يجب إبقاء لقاح "فايز وبايونتك" في حرارة أقل من 70 تحت الصفر. ودرجة الحرارة هذه تتجاوز قدرات أجهزة التبريد العادية، ما أجبر "موديرنا" على تطوير حاويات خاصة لنقلها.

وأشار غوس بيرنا إلى أن شروط الحفاظ على لقاح موديرنا تمنح السلطات المحلية "ليونة للاستجابة إلى حاجيات مناطق يغلب عليها الطابع الريفي ويصعب الوصول إليها".

وأوضح أنه منذ إجازة إدارة الغذاء والدواء استعمال لقاح "فايزر وبايونتك"، جرى توزيع نحو 2,9 مليون جرعة منه خلال أسبوع.

وكشف المسؤول أن الحكومة تتوقع توزيع 20 مليون تطعيم بحلول نهاية العام.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#موديرنا
#لقاح
#فيروس كورونا
#أميركا

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