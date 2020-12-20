كورونا: 76 مليون إصابة وترقب السلاسة الجديدة من الفيروس

يواصل فيروس كورونا الانتشار حول العالم، فيما تستعد القارة الأوروبية لموجة ثالثة من الفيروس، وذلك مع عودة العديد من الدول إلى فرض الإغلاق والإجراءات المشددة لقطاع سلسلة العدوى ومنع تفشي الوباء.

وبلغ عدد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، حتى مساء السبت، 76 مليونا و13 ألفا و851، بينما وصل عدد الوفيات بسبب كورونا مليونا و681 ألفا و255، وإجمالي المتعافين إلى 53 مليونا و282 ألفا و158.

ويأتي ذلك، فيما تواصل بريطانيا الاجتماعات والمشاورات لاتخاذ قرارات بشأن كيفية مواجهة تداعيات ظهور سلالة جديدة أسرع انتشارا من الفيروس، في وقت أعلنت بعض الدول إغلاق مجالها الجوي مع بريطانيا وعدم استقبال الأجانب القادمين من لندن في مطاراتها.

وأعلنت هولندا صباح اليوم الأحد، عن حظر الرحلات الجوية التي تقل مسافرين من المملكة المتحدة اعتبارا من اليوم الأحد، بعد اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن حظر السفر سيظل ساريا حتى الأول من كانون الثاني/ يناير المقبل، مضيفة أنها تراقب التطورات وتدرس إجراءات إضافية فيما يتعلق بوسائل النقل الأخرى.

وتفرض هولندا حاليا إغلاقا لمدة خمسة أسابيع حتى منتصف كانون الثاني/يناير، مع إغلاق المدارس والمتاجر غير الأساسية، من أجل كبح انتشار الفيروس.

وجاء الحظر الهولندي بعد أن أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء السبت، أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي تم تحديدها في البلاد أصبحت معدية بنسبة تصل إلى 70%.

وأعاد جونسون فرض الإغلاق في لندن وجنوب شرقي إنكلترا اعتبارا من صباح اليوم الأحد، ما يعني عدم إمكانية اجتماع العائلات خلال عيد الميلاد، في محاولة لوقف ارتفاع الإصابات المنسوب إلى سلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد.

ويخضع سكان العاصمة وجنوب شرق إنكلترا حاليا لقيود صارمة أغلقت بمقتضاها الحانات والمطاعم والمتاحف، وسيتم وضعهم تحت مستوى إنذار جديد، هو الرابع والأعلى. وسيُطلب منهم البقاء في منازلهم حتى 30 كانون الأول/ديسمبر على أقرب تقدير.

وفي فرنسا، لا تزال أعداد الإصابات بكوفيد-19 المسجلة أعلى من 15 ألفًا في اليوم، وفق الأرقام الرسمية.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 17565 إصابة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15674 إصابة قبل يوم.

وتوفي 190 شخصا نتيجة الفيروس في المستشفيات الجمعة، من بين إجمالي 60418 وفاة منذ ظهوره في آذار/مارس.

ويفترض أن تبدأ فرنسا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من كانون الأول/ديسمبر.

وفي القارة السمراء التي تشهد موجة ثانية للفيروس، أظهرت بيانات وكالة رويترز أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في إفريقيا تخطى 2.5 مليون حالة.

وشهدت دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات وتسجل معدلات قياسية تقريبا من الإصابات.

وسجلت إفريقيا نحو 454 ألف حالة جديدة خلال الثلاثين يوما الماضية، أي نحو 18 بالمئة من إجمالي الإصابات وعددها 2.5 مليون حالة.

وتفرض الحكومات في بعض الدول إجراءات تشمل العزل العام وحظر التجول وفرض قيود على التجمعات قبل الاحتفالات بعيد الميلاد.